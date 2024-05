Vitamine dalla A alla Z, fai il pieno di energia con la macedonia miracolosa: ti basta una sola porzione

Vitamine, fondamentali per la nostra salute. Grazie a questa fantastica macedonia ne fai il pieno.

Gli esperti continuano a ripetercelo, come se fosse sostanzialmente un vero mantra. Per stare bene, sia fisicamente che psicologicamente, dobbiamo seguire una dieta, intesa però come alimentazione, sana. varia, bilanciata e bella controllata. E all’interno di essa non devono mai e poi mai mancare frutta e verdura fresca di stagione.

Nelle stagioni più fresche è dura, soprattutto nel primo caso, mangiarne a iosa ma ora che il caldo inizia a farsi sentire di certo saremmo maggiormente avvezzi a gustarcela sia a fine pasto che a merenda o come spuntino. E ciò aumentare di molto in estate. Tanto più che la frutta di stagione ora è coloratissima e ci mette pertanto pure di buon umore.

In realtà anche in autunno e in inverno è molto invitante a livello estetico. Ed è per questo motivo che i supermercati, come mettiamo piede nei vari store, ci allietano con la presenza del vasto reparto ortofrutticolo, seguito subito dopo da quello, sempre super accattivante, dei prodotti da forno. In tale maniera infatti saremmo indotti a comperare di più rispetto al previsto.

Macedonia, con lei puoi fare incetta di vitamine

Al di la di ciò è indubbio il fatto che presentare in un certo modo la frutta quando la portiamo in tavola, facendo dunque leva sull’arte dell’impiattamento, possiamo indurre anche i nostri figli a mangiarne di più. E l’escamotage della macedonia, magari unita a una pallina di gelato alla crema, può essere assolutamente più che vincente in tale direzione.

Diciamo che in tal maniera potremo pure risolvere anche il problema del dessert se ci troviamo a organizzare in estate o in piena primavera un pranzo o una cena in compagnia di amici e /o parenti. E se nel creare questa macedonia metteremo questi frutti faremo in men che non si dica il pieno di vitamine.

I frutti più ricchi

Se diremo di sì al mango, fichi e kaki potremo assimilare un botto di vitamina A. Se ci aggiungeremo mandorle e nocciole secche, che sono fantastiche anche come spuntino, potremo contare sull’arrivo di tanta vitamina E. Vogliamo invece fare il pieno della C? Allora diciamo sì ai ribes, kiwi e fragole oltre che al limone, all’arancia e all’uva.

Se invece desideriamo in un colpo solo avere a nostra disposizione sia la vitamina A che C diciamo sì, a stretto giro, a una bella fetta di anguria che è anche in grado di dissetarci come si deve. In ogni caso, essendo parecchio zuccherina, sarebbe da gustare con moderazione. E fra i frutti di bosco non dimentichiamoci nemmeno dei mirtilli che contengono minerali essenziali come potassio e fosforo.