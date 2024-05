Amici, giudice beccato in compagnia di Guè Pequeno: c’entra anche una concorrente | Scattata la scintilla

I migliori di Amici hanno intrecciato uno strano e singolare rapporto con Guè Pequeno: sono stati trovati insieme.

Amici è un talent show di Maria De Filippi, in cui diversi giovani possono dare prova del loro talento attraverso prove, lezioni ed esami. Una delle peculiarità della scuola più seguita di Italia è il fatto che le materie di studio di questo istituto sono artistiche e basta.

Nello specifico, si tratta di canto, ballo e recitazione. Ovviamente, per ogni materia vi sono degli insegnanti. Nel corso degli anni si sono susseguiti nomi illustri, come ad esempio Arisa, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Michele Bravi e tanti altri.

Vero è che all’interno della scuola non sempre va tutto bene. Innanzitutto, possono innescarsi inimicizie tra alunni e professori o tra professore e professore stesso. Un esempio è dato da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, i quali hanno avuto un alterco molto tempo fa sul destino di un loro studente.

Ad ogni modo, Amici è un programma di intrattenimento che si offre di tener compagni soprattutto gli adolescenti che sognerebbero di avere un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ciononostante, anche un target più adulto ama seguire le vicende pedagogiche degli studenti.

Scandalo ad Amici?

Un altro elemento fondamentale di Amici è il fatto che non è detto che il vincitore o vincitrice ottenga maggior successo nella vita. Un esempio eclatante è Elodie, la quale non ha mai brillato troppo durante il talent show, ma adesso è una delle regine del pop italiano.

Un’altra studentessa che ha cambiato vertiginosamente le sue stelle è Annalisa. Lei un’edizione di Amici l’ha vinta eccome, ma il successo effettivo è arrivato soltanto dopo qualche anno, quando è esplosa nel mondo del pop. Ebbene, lei è una delle ex concorrenti con cui Guè Pequeno è stato trovato. Il giudice è Michele Bravi.

Guè, Michele e Annalisa

Il trio costituito da Annalisa, Michele Bravi e Guè Pequeno in realtà non corrisponde alla totalità di individui coinvolti in tutto questo. Bisogna aggiungere al tridente anche Ernia e Don Joe. Attenzione però: non si tratta di una relazione poliamorosa o non monogama.

A quanto pare, si tratta di una nuova collaborazione con il cantante in questione. Nello specifico, Michele e Annalisa stanno facendo uscire un nuovo brano, entrambi in feat con Guè Pequeno. La scintilla è dunque scattata e il panorama musicale è impaziente di ascoltare il frutto del loro lavoro.