Giornata mondiale della pizza al taglio, come consumarla per migliorare il nostro umore

La pizza è senza dubbio uno dei piatti più amati al mondo, e in Italia, è considerata un vero e proprio patrimonio culinario nazionale. Mentre la pizza napoletana con la sua base sottile e i migliori ingredienti è famosa in tutto il mondo, c’è un altro tipo di pizza che merita di essere celebrato: la pizza a taglio. In onore di questo delizioso e versatile piatto, il 17 gennaio di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale della Pizza a Taglio. In questo articolo, esploreremo la storia e l’importanza di questa pizza unica e deliziosa.

Origine della pizza a taglio

La pizza a taglio, conosciuta in italiano come “pizza al taglio,” ha origini umili ma affascinanti. È nata nella città eterna di Roma, Italia, nei primi anni del XX secolo. L’idea era quella di creare una pizza più pratica per le persone che desideravano un pasto veloce da portare via. La pizza al taglio si differenzia dalla pizza tradizionale per la sua forma rettangolare o quadrata, invece della classica forma circolare. Inoltre, è spesso cotta in teglie rettangolari e servita in porzioni generose, tagliata con forbici. Questa pizza è conosciuta per la sua varietà di condimenti, con topping come patate, melanzane, zucchine e molto altro.

La Pizza al Taglio nel mondo

Negli anni successivi alla sua nascita a Roma, la pizza a taglio ha conquistato rapidamente il cuore dei residenti della città e si è diffusa in tutta Italia. Tuttavia, non ha impiegato molto a varcare i confini nazionali e a guadagnarsi un posto d’onore nei cuori e nei palati dei consumatori internazionali.

Oggi, la pizza a taglio è disponibile in molte parti del mondo, ed è diventata una parte integrante della cultura gastronomica globale. Ogni paese ha messo il proprio tocco personale su questo piatto, creando varianti uniche e deliziose. Ad esempio, in America, la pizza al taglio è spesso servita in stili diversi, con influenze da tutto il mondo, mentre in Italia, si possono trovare variazioni regionali con ingredienti locali.

Celebrazione della Giornata Mondiale della Pizza a Taglio

La Giornata Mondiale della Pizza a Taglio è un’occasione speciale per celebrare questa deliziosa creazione culinaria. Durante questa giornata, pizzerie e ristoranti di tutto il mondo offrono sconti speciali e promozioni per incoraggiare le persone a gustare la pizza a taglio. È anche un momento per apprezzare l’arte della pizza e l’abilità dei pizzaioli nel creare opere d’arte gastronomiche con ingredienti freschi e di qualità.

Un alimento completo

“La pizza è un alimento che può dirsi completo dal punto di vista nutrizionale, in quanto contiene carboidrati, la base della pizza, proteine, fornite per esempio dalla mozzarella, e lipidi, olio extra vergine. Quindi possiamo definirlo un buon alimento per fornirci i macro e micronutrienti importanti” commenta la Prof.ssa Silvia Migliaccio, endocrinologa di Top Doctors.

Un ruolo cruciale è giocato dai carboidrati che, prosegue l’esperta, sono “macronutrienti importanti per fornire una quota di sostanze in grado di attivare una serie di meccanismi nel nostro organismo, inducendo un senso di benessere. In particolare, la presenza di triptofano nell’impasto della pizza, può svolgere un ruolo chiave nell’incrementare i livelli di serotonina, migliorando quindi il tono dell’umore”.

Insomma, la pizza fa bene alla nostra felicità. A patto, però, di non eccedere.

Migliora il nostro umore

La pizza, se consumata con moderazione, può in effetti contribuire a migliorare notevolmente il nostro umore. Non solo per la sua bontà o perché viene generalmente associata a momenti di convivialità in famiglia e con gli amici: il mix di nutrienti che la compongono, come i carboidrati complessi e le vitamine del gruppo B, oltre a regalare energia influenzano infatti la produzione dei neurotrasmettitori legati al benessere, regalandoci una sensazione di positività diffusa.

Insomma questa giornata è l’opportunità perfetta per sperimentare nuovi gusti e combinazioni di condimenti. Potete scegliere tra una vasta gamma di opzioni, da quelle tradizionali a quelle più innovative, e gustare nuovi sapori e abbinamenti insoliti.

Il 17 gennaio prendetevi del tempo per deliziare il vostro palato con una fetta di pizza a taglio, e unitevi a milioni di persone in tutto il mondo nel festeggiare questa prelibatezza culinaria che ha conquistato i cuori di molti. Buon appetito!