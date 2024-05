Prodotti per le mani dannosi per la salute, se trovi questi ingredienti sei spacciato: sono dei veleni potentissimi

Ci sono dei particolari ingredienti, presenti in specifici prodotti per le mani che se presenti potrebbero mettere a repentaglio la vostra salute. Sono dei veleni potentissimi e a contatto con il vostro organismo rilasciano degli effetti collaterali notevoli.

Il tema dei prodotti per la beauty routine, che possono esserei anche quelli del make-up o della cura della persona, come creme, saponi e così via, è ad oggi ancora molto spinoso. In primis si parte da un discorso di allergie, ci sono le pelli più sensibili che rispondono subito a determinati ingredienti, mentre altre non gli “fanno né caldo né freddo”.

C’è poi tutto un discorso che riguarda l’inquinamento che queste sostanze provocano all’ambiente, per non parlare di quei componenti che sono tossici non solo per noi che li usiamo ma anche per la flora e la fauna.

Per questo molti utenti si indirizzano verso prodotti naturali, biologici, non testati sugli animali e il più green possibili. Qui poi si sfocia anche in un discorso economico, in quanto alcuni prodotti più naturali sono più cari, mentre altri meno controllati hanno un prezzo decisamente più basso. Insomma, prima di acquistare un qualunque articolo bisogno in primis essere sicuri di acquistarlo in un negozio autorizzato e inoltre bisogna sempre guardare la marca e leggere gli ingredienti.

Ed è proprio in merito a determinati ingredienti che si focalizza il nostro articolo di oggi, i cui componenti presenti in prodotti per la cura delle mani, che adesso vi riveleremo, possono provocare degli effetti dannosissimi per la vostra salute. Ecco di cosa parliamo.

Prodotti per le mani e gli ingredienti dannosi

Nel corso degli anni, la ricerca ha fatto passi da gigante in questo settore, è stato riscontrato come determinati prodotti e ingredienti fossero dannosi per la salute della persona. Alcuni brand sono ancora in causa, in quanto responsabili dell’aumento della formazione del cancro nei soggetti che li hanno utilizzati per un lungo periodo della propria vita.

Non tutti gli articoli, soltanto perché di marca sono garantiti al 100%, così come non lo sono anche quelli che dichiarano di essere green al 1000×1000. Insomma è proprio vero, bisogna fare una continua ricerca prima di acquistare i prodotti da portare a casa, leggendo sempre le ricerche ufficiali e più aggiornate in merito.

Sono sostanze molto dannose

Come ci suggerisce il sito ecocentrica.it, ci sono degli ingredienti presenti negli smalti, che potrebbero essere inseriti anche nei prodotti generici per la cura delle mani, che se presenti, potrebbero provocare dei danni molto gravi alla vostra salute.

Ecco quali sono:

La Formaldeide : L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l’ha inserita nelle sostanze quasi sicuramente cancerogene, se a contatto della pelle, può provocare dei danni gravissimi, essendo tossica e irritante;

: L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l’ha inserita nelle sostanze quasi sicuramente cancerogene, se a contatto della pelle, può provocare dei danni gravissimi, essendo tossica e irritante; Il Toluene : Può provocare dei danni a livello respiratorio, nonché al sistema nervoso, nonché è molto pericoloso per il feto, se usato in gravidanza;

: Può provocare dei danni a livello respiratorio, nonché al sistema nervoso, nonché è molto pericoloso per il feto, se usato in gravidanza; La Canfora : Questo ingrediente è pericoloso sia per l’essere umano, sia per la flora e la fauna, essendo molto inquinante, nonché irritante;

: Questo ingrediente è pericoloso sia per l’essere umano, sia per la flora e la fauna, essendo molto inquinante, nonché irritante; Il Dibutyl phtalate, maggiormente presente con la sigla DBP: È talmente tanto tossico che in Europa è vietato, anche se in alcuni prodotti importati da fuori, questo ingrediente viene camuffato con la dicitura “parfum”.

Dopo aver letto questi effetti collaterali, sarebbe meglio che prima di acquistare uno smalto o un prodotto classico per la cura del corpo, non solo leggiate bene gli ingredienti, ma sarebbe opportuno acquistare prodotti fidati a prescindere dal costo. Ricordatevi che la salute è importante, una volta persa è finita per sempre.