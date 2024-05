Concorsone Roma, liberi 50 posti al Ministero: non serve nemmeno un dipoloma | Pochi giorni per la domanda

Mega concorso a Roma, pronti la bellezza di più di 50 posti di lavoro se vuoi operare nel Ministero. Ecco cosa devi sapere.

Venire a conoscenza della grande possibilità di trovare un valido posto di lavoro con la bruttissima aria che tira ancora oggi nel nostro Paese è qualcosa di fantastico e, per certi versi, pure commovente. Non per nulla non averne uno non è il massimo. Non lo è anche per una questione psicologica che non è affatto da sottovalutare.

Del resto, si sa, come recita un famoso detto, il lavoro nobilita l’uomo. E noi dovremmo giustamente aggiungere, pure la donna. Ergo, quando manca è davvero dura essere sereni. Tanto più che ora una sola entrata in famiglia non basta più. La vita costa tanto. E ciò lo constatiamo da molto tempo.

E adesso che la crisi è tuttora fortissima e che i rincari ci spezzano le gambe lo è ancora di più. Certo, adesso che la primavera ha raggiunto il suo periodo di maturità e che l’estate è praticamente alle porte, aumenteranno i lavori stagionali, dunque a tempo determinato, soprattutto nelle zone di maggior interesse turistico.

Super concorso del Ministero, liberi più di 50 posti

Il problema è che poi giunti a Settembre poi questi lavoratori si trovano senza un’occupazione. E quindi ricomincia la folle corse nel cercarne un’altra possibilmente a tempo indeterminato. Il punto è che se non si hanno poi grandi qualifiche oppure un curriculum bello ricco sovente non si viene considerati.

Lo stesso possiamo dire, e pure a buona ragione, se non possediamo una laurea e nemmeno un diploma. Qui invece non servono. E parliamo di una proposta di lavoro molto ma molto interessante indetta niente meno che dal Ministero. Mancano pochi giorni per accedere al super concorso. Ecco di che cosa si tratta esattamente.

Se appartieni a questa categoria puoi farne richiesta

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che i posti liberi sono esattamente 56 e che per la verità non lo sono solo nella magnifica Città Eterna ma un po’ in tutta Italia. Detto ciò, il concorso riguarda le categorie protette ed è stato indetto dal Ministero della Cultura. Il lavoro dovrà essere svolto in loco, dunque negli uffici appositi.

Per provare ad acciuffare il posto bisogna farne espressamente richiesta recandosi al proprio ufficio di competenza della Collocazione al Lavoro che la invierà direttamente al Ministero. A quel punto potranno partecipare al concorso. Non resta dunque che affrettarsi per non rischiare di arrivare troppo tardi.