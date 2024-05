Maxi assunzioni Comune di Roma, cercate 3mila persone da assumere immediatamente: chi può partecipare

Comune di Roma, 3mila persone per lavoro dipendente cercasi. Le mansioni richieste.

I romani hanno di che festeggiare. Difatti ora si parla della super ghiotta possibilità di trovare un nuovo lavoro grazie al Comune. La richiesta del personale è decisamente molto vasta. Non per nulla, come si può evincere fin dal titolo, si parla della bellezza di 3mila persone che servirebbero per ampliare l’organico.

Insomma, essere assunti è più a portata ora visto che servono tante nuove forze lavoro. E sentire una notizia del genere ora, con al brutta aria che tira non solo nella Capitale ma in Italia in linea generale, fa decisamente saltare dalla gioia. Anche perché in tanti, pur di portare il pane a casa, sono ancora una volta caduti nel tranello del nero.

Molte realtà, comprese quelle più note e che apparivano più solide sono clamorosamente crollate. E così molti lavoratori, anche all’improvviso, si sono trovati senza un’occupazione. Altri ancora hanno visto diminuire le ore lavorative in quelle aziende che sono rimaste ma che faticano, e non poco, a rimanere a galla.

Comune di Roma, tanti posti di lavoro disponibili

E poi ci sono i giovani e i giovanissimi che non riescono a trovare un’occupazione. O che se la trovano percepiscono guadagni talmente bassi da non poter campare e mantenersi da soli. Insomma, la situazione vigente non è di certo delle migliori. Fatto sta che ora grazie al Comune di Roma in molti inizieranno a tirare il classico sospiro di sollievo.

Per acciuffare il posto bisognerà passare la graduatoria e iscriversi al concorso relativo. In ogni caso la richiesta è altissima per ogni mansione. Dunque sono numerosi i lavoratori che possono sperare in una bella assunzione nei prossimi mesi. Sapete per quali lavoro sono richiesti e quali siano le professioni più gettonate?

Le figure più richieste

Si ricercano impiegati che possono lavorare nei vari uffici, soprattutto in quelli che lavorano nel settore tecnico e amministrativo, nonché esperti informatici. Anche nei vari distaccamenti municipali manca personale. Spostandoci su lavori più creativi e manuali, sappiate che si cercano anche tanti giardinieri.

Mancano pure vigili e persone che siano in grado di operare negli asili e nelle scuola di infanzia e che possono rivestire varie mansioni. Insomma, come potete constatare, c’è davvero da sbizzarrirsi. E in previsione del Giubileo 2025 di certo aumenteranno le richieste per questi ambiti come magari per altri.