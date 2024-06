Creme viso low cost, questa la fai in casa in 2 minuti: ingredienti naturali al 100% | La userai tutti i giorni

Creme viso low cost, così le crei a casa tua in due secondi. Da provare ogni giorno!

Ormai si sa, è il nostro viso, esattamente come sono le nostre mani, il nostro biglietto da visita. Pertanto è fondamentale, per fare buona impressione e sentirci noi stessi a nostro agio, averlo curato. Bene è prendersi cura di lui fin da giovani, utilizzando prodotti di qualità e mirati alla tipologia della nostra pelle.

Occuparsi della sua pulizia, detersione e tonificazione ogni giorno è assolutamente fondamentale, così come farlo respirare senza truccarsi qualche giorno e cancellare ogni traccia di make up la sera, prima di andare a dormire. Vietatissimo non farlo anche se siamo abbronzate per paura di lavare via l’abbronzatura.

Inoltre non dimentichiamoci mai, soprattutto se andiamo in spiaggia o in piscina, di proteggere il nostro viso con una crema che contenga una buona protezione solare. Meglio inoltre evitare di utilizzare del maquillage in quella situazione. Tuttavia se vogliamo avere un viso al top non dimentichiamoci mai nemmeno della grande importanza che ha la crema che spalmiamo su di esso al mattino e alla sera.

Creme viso low cost, con 2 ingredienti ti fai la tua

Molte donne amano usarne una che vada bene in entrambi i casi oppure di sceglierne due che si completino a vicenda e che facciano parte, per così dire, della stessa linea. E per fare tali acquisti si affidano molte volte alla farmacia, parafarmacia o profumeria di fiducia, sborsando molti soldini.

In realtà con soli 2 ingredienti è possibile crearne alcune meravigliose, a seconda delle nostre esigenze e tipologia di pelle. Se per esempio si vuole crearne una da notte, bella ricca, per rimpolpare e idratare come si deve l’epidermide fin troppo secca basta affidarsi al miele e allo yogurt.

Hai tutto in casa, basta mescolare bene

In particolare ci serviranno 2 cucchiai di quest’ultimo e 1 del primo. Una volta mescolato il tutto in una ciotola, quindi una volta che si sarà realizzato un composto omogeneo, possiamo spalmarlo sulla pelle del viso. Se invece la possedete grassa al posto dello yogurt potete metterci del cetriolo frullato.

Per un’azione ancora più strong va benissimo invece il mix farina e miele. In questa maniera sarete sicure che la morbidezza la farà da padrona indiscussa a lungo sul vostro viso. Inoltre con farina, miele e cetriolo tritato potrete anche creare un meraviglioso scrub da provare ogni settimana per una pulizia profonda.