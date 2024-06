Spesa, questi 3 alimenti fanno bene, sono buoni e non si rovinano: aggiungili al carrello | Non possono mai mancare

Spesa, non dimenticarti di loro quando sei al supermercato. Questi 3 alimenti fanno benone e sono squisiti.

Andare a fare acquisti, anche di stampo alimentare, non è molto semplice oggigiorno. Difatti i rincari che hanno colpito duramente anche il settore alimentare non hanno nemmeno la minima intenzione di abbassare i toni. Lo stesso possiamo dire della crisi che è tuttora a dir poco spaventosa. Insomma, non c’è da spendere e spandere.

Il punto è che quando ci troviamo al supermercato siamo letteralmente invasi da input di vario genere, volti a farci aprire maggiormente il portafoglio o strisciare la carta di credito o di debito. Partiamo dalla visione del reparto ortofrutticolo che con i suoi colori ci accoglie come mettiamo piede nello store.

E poi eccolo quello dei prodotti da forno che ci prende per la gola con deliziosi profumini. E nel contempo, prima che riusciamo a trovare ciò che abbiamo segnato nella lista, siamo rimasti colpiti dalle offerte proposte e disseminate in negozio. Il problema è che sovente tali non sono e che sono pertanto da vedersi come i classici specchietti per le allodole.

Spesa, occhio a che cosa metti nel carrello

E se poi facciamo l’errore di prendere il carrello anziché il cestino per posizionare i nostri acquisti, anche se in teoria dovremmo comprare poche cose, stiamo pure certi che quando giungeremo alla cassa per pagare, troveremo sul nastro tante cosucce non preventivate che ci faranno spendere più soldi del previsto.

In ogni caso dovremmo sempre fare maggior attenzione a ciò che comperiamo e poi mettiamo a tavola nelle nostre case. Diciamo che ci sono 3 alimenti magnifici che non dovrebbero mai e poi mai mancare. Sono molto buoni e in più sono il top per la nostra salute. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I 3 alimenti top

Parliamo del minestrone, che è fantastico come piatto unico soprattutto nei periodi invernali e autunnali, non solo, come si dice in gergo, per riempire la pancia ma anche per scaldarla come si deve. Per renderlo ancora più sostanzioso possiamo aggiungerci dei crostini di pane. Altro cibo top sono i fagiolini che possono essere sfruttati in mille modi in cucina, non solo dunque come contorno.

Infine è splendido il merluzzo che è un pesce assai economico e piace un sacco anche ai bimbi, soprattutto se impanato e accompagnato a delle croccanti patatine. Tuttavia a quanto pare i migliori di questi prodotti sono quelli surgelati. Non per nulla il 53% degli italiani li preferisce acquistare così, sostenendo che siano squisiti e sicuri.