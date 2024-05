Salute, il microonde ti distrugge l’organismo: se lo usi così finisci in ospedale | Occhio a ciò che cucini

Salute, occhio a come lo usi! Difatti se ci cucini questo puoi stare davvero molto ma molto male.

Noi siamo effettivamente quel che mangiamo. Dunque se mangiamo male o ingeriamo qualcosa che non ci fa bene è ovvio che non possiamo pensare di poter contare su una grande salute. E con essa ci riferiamo non solo a quella fisica ma anche mentale. Tra l’altro le due vanno pure sovente a braccetto, sebbene il più delle volte non ce ne rendiamo minimamente conto.

Grande importanza non ha soltanto la quantità e la qualità del cibo che comperiamo, compiendo non pochi sacrifici, ma anche come lo conserviamo poi una volta portato a casa e come lo cuciniamo. E quest’ultimo è un aspetto sul quale ci soffermiamo un po’ troppo poco. Il che è un male visto che può costarci molto caro a livello salutistico.

Indubbiamente all’interno della nostra cucina casalinga, oltre al cosiddetto forno tradizionale, non manca quasi mai uno a microonde. Con esso possiamo cuocerci e riscaldare tante pietanze molto velocemente. E siccome la nostra vita quotidiana è particolarmente frenetica avere a disposizione un elettrodomestico del genere è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo.

Salute, se fai questo errore con il microonde rischi grosso

Tra l’altro esistono anche cibi appositi, che possiamo tranquillamente acquistare al supermercato, pensati per la cottura all’interno di esso. Una cottura che, come anche molti sentenziano sui Social, è magari diversa rispetto a quella più tradizionale. Fatto sta che soprattutto se ci troviamo a vivere la pausa pranzo in ufficio, non possiamo riscaldare in maniera differente il nostro pasto.

Un pasto che dunque ci portiamo da casa e che poi ci gusteremo davanti alla scrivania o un piccolo spazio mensa. In ogni caso se non vogliamo stare male, rischiando pure di finire all’ospedale, dobbiamo prestare maggiore attenzione a ciò che cuociamo all’interno del microonde. E non parliamo di cibo.

Cosa non fare e come correre ai ripari

In sostanza non dobbiamo utilizzare, per contenere gli alimenti e nel contempo per scaldarli o riscaldarli semplicemente al microonde, contenitori di plastica, soprattutto se consunti e dozzinali. Difatti quest’ultimo, durante proprio la cottura, potrebbero rilasciare delle microplastiche che vanno ad attaccare il cibo che poi noi mangiamo.

E quel punto andrebbero a colpire anche il nostro organismo. La ricerca, avviata dall’Università Milano- Bicocca sta lasciando con il fiato sospeso molte persone che per correre ai ripari devono cercare di non far superare mai a livello di gradi, quando utilizzano questo genere di cottura, i 90. Bene è anche non azionare alla massima potenza il microonde. Solo così possono essere tranquille nel fatto che le microplastiche non si attivino.