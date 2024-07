Jazz & Wine in Montalcino, sabato 27 luglio Andy James & Jon Cowherd All Star, domenica 28 si chiude con Aymée Nuviola Quintet

Il Festival Jazz & Wine in Montalcino è un viaggio attraverso i sensi, un’occasione per riscoprire il valore della musica e del vino come espressioni culturali di un territorio straordinario

Fino al 28 luglio, la pittoresca città di Montalcino, famosa per il suo Brunello, si trasforma in un palcoscenico vibrante grazie al Festival Jazz & Wine. Questo evento, nato dalla collaborazione tra la rinomata azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Comune di Montalcino, è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz e gli amanti del buon vino.

Rodolfo Maralli, presidente Banfi

Appuntamento con la storia: Andy James & Jon Cowherd All Star

Domani, sabato 27 luglio, la Fortezza di Montalcino ospiterà un evento straordinario: Andy James & Jon Cowherd All Star. Questa formazione stellare, composta da alcuni dei migliori musicisti del panorama jazz internazionale, promette di regalare una serata indimenticabile. Andy James, cantante australiana residente a Las Vegas, si esibirà con una band composta da Jon Cowherd al piano, John Beasley al piano, John Ellis ai fiati, Chico Pinheiro alla chitarra, Doug Weiss al basso, Allan Mednard alla batteria e Michito Sanchez alle percussioni.

Andy James è una figura affascinante nel mondo del jazz, la cui carriera spazia dai palcoscenici del flamenco di Milano ai jazz club di tutto il mondo. La sua voce è un’esperienza unica, un amalgama di danza, canto e anima che la distingue nel panorama musicale. In un’epoca in cui l’autenticità è spesso sacrificata sull’altare della commercializzazione, James rappresenta un baluardo di integrità artistica. Ogni sua esibizione è un viaggio attraverso le emozioni, un incontro tra tecnica e passione che lascia un segno profondo nel cuore del pubblico.

Una formazione di eccellenza

La band che accompagnerà Andy James è composta da veri e propri fuoriclasse del jazz. Jon Cowherd, pianista di fama internazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Joni Mitchell, Norah Jones e Iggy Pop. John Beasley, artista Steinway e vincitore di due Grammy, vanta ben 12 nomination al prestigioso premio. John Ellis, noto per le sue collaborazioni con Kendrick Scott Oracle e Dr. Lonnie Smith, è un maestro dei fiati. Chico Pinheiro, chitarrista brasiliano, ha suonato con leggende come Herbie Hancock e John Patitucci. Doug Weiss, bassista eccezionale, ha lavorato con Al Foster e Chris Potter. Michito Sanchez, percussionista di fama mondiale, ha collaborato con artisti del calibro di Aretha Franklin e i Rolling Stones. Infine, Allan Mednard, batterista versatile, ha suonato con Kurt Rosenwinkel e Aaron Parks.

Chiusura in grande stile

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino si concluderà domenica 28 luglio con un’esibizione speciale dell’Aymée Nuviola Quintet feat. Kemuel Roig. Aymée Nuviola, vincitrice di diversi Grammy, è considerata la regina del latin jazz, erede naturale di Omara Portuondo e Celia Cruz. La sua voce potente e carismatica sarà accompagnata da Kemuel Roig al piano, Julian Avila alla chitarra, Jose “Majito” Aguilera alle percussioni, Yandy Garcia Palacio alla batteria e Samuel Burgos al basso. Questa esibizione promette di essere il gran finale perfetto per un festival già ricco di momenti indimenticabili.

Un Festival di eccellenza

Sotto la direzione artistica di Eugenio Rubei, Jazz & Wine in Montalcino ha saputo coniugare la magia del jazz con l’eccellenza enologica del territorio. Gli spettacoli, che iniziano alle 21.45, offrono un’esperienza sensoriale completa, dove la musica si fonde con il sapore intenso del Brunello, creando un’atmosfera unica.

