Jazz & Wine in Montalcino 2024 parte il 23 luglio con Jany McPherson

Eleganza, delicatezza, forza e straordinario talento: è con queste qualità che Jany McPherson inaugurerà la 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che unisce la grande musica jazz e il vino di qualità, organizzato grazie alla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Comune di Montalcino.

Un’apertura sotto il segno dell’eleganza cubana

Martedì 23 luglio, nella suggestiva atmosfera di Castello Banfi, sarà la pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson a dare il via al festival. Con il suo trio composto da Yoann Serra (batteria) e Massimo Moriconi (contrabbasso), presenterà “A long way”, uno spettacolo che promette di trascinare il pubblico in un viaggio musicale ricco di colori e sfumature. La carriera di McPherson, nata a Guantanamo e vincitrice del prestigioso premio “Adolfo Guzman”, è costellata di collaborazioni con artisti del calibro di Omara Portuondo, Buena Vista Social Club e Alain Perez. Il suo fraseggio unico e il suo linguaggio improvvisativo distintivo l’hanno resa una figura di rilievo nella scena jazz internazionale.

Il duo incredibile di John Scofield e Dave Holland

Mercoledì 24 luglio, il festival proseguirà con un incontro epico tra due giganti del jazz contemporaneo: John Scofield e Dave Holland. Nello spazio intimo di Castello Banfi, i due artisti offriranno un dialogo musicale avvincente, mescolando standard classici e composizioni originali. Sarà un’occasione rara per il pubblico di godere da vicino delle virtuosità della chitarra di Scofield e del contrabbasso di Holland.

Omaggio a Bill Evans con Eddie Gomez Trio

Giovedì 25 luglio, le mura medioevali della Fortezza di Montalcino ospiteranno un evento eccezionale: l’Eddie Gomez Trio con “Kind of Bill”, un tributo a Bill Evans. Il progetto, ideato dal pianista Dado Moroni, vedrà la partecipazione di Eddie Gomez al basso e Joe La Barbera alla batteria, promettendo una serata di grande musica e intensa emozione.

La bella estate di Tosca

Venerdì 26 luglio, la raffinata voce di Tosca sarà protagonista sul palco della Fortezza di Montalcino con lo spettacolo “La bella estate”. Accompagnata da un sestetto di talentuosi musicisti, Tosca offrirà una performance che unisce eleganza e profondità emotiva, grazie alla presenza di Giovanna Famulari (violoncello, voce, piano, percussioni), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni), Fabia Salvucci (voce e tamburi a cornice) e Arabella Rustico (contrabbasso).

Le Stelle del Jazz con Andy James & Jon Cowherd All Star

Sabato 27 luglio sarà la volta di Andy James & Jon Cowherd All Star, con la partecipazione speciale di Michito Sanchez. Un ensemble di stelle del jazz internazionale, tra cui Jon Cowherd e John Beasley al piano, John Ellis ai fiati, Chico Pinheiro alla chitarra, Doug Weiss al basso e Allan Mednard alla batteria. Questo concerto rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati, unendo il meglio del talento jazzistico mondiale.

Il gran finale con Aymée Nuviola Quintet

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino si concluderà domenica 28 luglio con una performance esplosiva del Aymée Nuviola Quintet featuring Kemuel Roig. Aymée Nuviola, vincitrice di numerosi Grammy e considerata una delle migliori esponenti del latin jazz, incanterà il pubblico con la sua voce potente e il suo carisma unico. Sul palco con lei, Kemuel Roig al piano, Julian Avila alla chitarra, Jose “Majito” Aguilera alle percussioni, Yandy Garcia Palacio alla batteria e Samuel Burgos al basso.

Jazz & Wine in Montalcino, un festival da non perdere

Sotto la direzione artistica di Eugenio Rubei, Jazz & Wine in Montalcino continua a rappresentare un punto di riferimento per la scena jazz internazionale. Gli spettacoli, che avranno inizio alle 21.45, promettono serate indimenticabili all’insegna della grande musica e del buon vino, in una cornice storica e suggestiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del jazz e della cultura enologica, che troveranno in Montalcino il luogo ideale per vivere un’esperienza unica.