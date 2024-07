Bonus vacanze 2024, ora puoi avere anche tu 1000€ per un viaggio da sogno | Controlla se sei tra i fortunati

Vuoi riuscire ad andare in vacanza nonostante la crisi? Richiedi il Bonus. Controlla se hai i requisiti per ottenerlo.

Non è facile starsene a casa mentre si nota, semplicemente spostando la tenda della finestra, che tutti i nostri vicini stanno andando al mare. Noi quest’anno non ci potremo andare. Non potremo, a onor del vero, nemmeno concederci un lungo week end fuori porta. Siamo tristi e delusi. E magari pure arrabbiati.

Ci meriteremmo anche noi di riposare come si deve e di staccare la spina. Fatto sta che, sebbene saremo a stretto giro in ferie, temiamo di non riuscire a godercele a pieni polmoni standocene in quartiere. Non abbiamo nemmeno qualche amico o parente che possa ospitarci per qualche giorno. E nessuno ci ha invitato a fare un tuffo nella propria piscina casalinga.

Dunque, con il cuore a pezzi, ci siamo resi innanzi al fatto che a questo giro dovremo trascorrere i nostri giorni lontani dal lavoro semplicemente guardando la TV, leggendo un buon libro, preso a prestito dalla biblioteca, nonché compiendo delle passeggiate al parco nelle ore più fresche, anche per cercare di mantenerci in forma.

Bonus vacanze, ora puoi goderti il relax gratis, paga tutto lo Stato

Tuttavia non dobbiamo buttarci già anche perché il Governo ha deciso di darci una mano ancora una volta in tale direzione. E lo farà tramite un Bonus specifico. Pensate che, qualora lo ottenessimo, potremmo ricevere un aiuto economico della bellezza di 1000 euro per mettere in atto il nostro viaggio.

Il problema è che se abbiamo pensato di organizzarlo per agosto, che, si sa, è il mese vacanziero per antonomasia in Italia, avremo una brutta notizia. Difatti non potremo utilizzarlo per soggiorni che vanno dal 9 al 29 agosto. Lo possiamo fare, al di là di questo spazio temporale, per tutti gli altri fino al 17 dicembre 2024. Al di là di ciò per ottenerlo bisogna avere un certo ISEE e rispettare altri importanti requisiti. Ce ne parla ampiamente Il Giornale.

I requisiti da rispettare per ottenerlo

Cominciamo con il dire che tale iniziativa è stata ideata per quei pensionati, residenti nel nostro Paese, che sono iscritti a determinate gestioni previdenziali come quella dei Dipendenti Pubblici, delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché quella del Fondo Postelegrafonici. Tuttavia possono richiedere il Bonus anche coniugi conviventi con figli conviventi affetti da una disabilità grave o invalidità civile al 100%.

In ogni caso devono essere necessariamente inseriti nella famosa attestazione ISEE del pensionato. Ed è sempre in base a quest’ultimo che può variare la cifra da ottenere, fino a un massimo di 1400 euro e con una media dei 1000. Diciamo che se il reddito annuo non supera gli 8mila euro si può arrivare a un rimborso pari al 100%.