Pulizie in casa, mi hanno svelato la regola delle 3 ONDE | Finalmente ora è tutto pulito e in ordine

Pulizie domestiche, con il metodo delle 3 ONDE casa al top in un attimo.

Con la frenesia della vita moderna in generale e ora con il gran caldo, unito all’afa e all’umidità, la voglia di pulire e ordinare la nostra dimora è pari a zero. Adesso vogliamo solo pensare alle vacanze dopo un intero anno trascorso a lavorare sodo. E se non possiamo farle, almeno vogliamo rilassarci e riposarci come si deve, magari seguendo con attenzione la nostra serie televisiva del cuore.

Sdraiati sul divano con accanto una bibita bella fresca e con il condizionatore a palla riusciamo a trascorrere momenti lieti mentre fuori dalle mura del nostro nido la calura si fa sentire. Peccato che intorno a noi ci sia parecchia polvere e che la cucina, dopo prepariamo pasti frugali, meriterebbe una bella sistemata.

Nella cesta abbiamo parecchi panni da lavare e lo stesso possiamo dire di quelli da stirare. Il letto lo rifacciamo quando capita, tanto il lenzuolo lo appoggiamo sopra per bellezza. Ecco però che, sapendo delle nostre ferie, un nostro caro amico, che non vediamo da tempo, ci chiede se domani può venirci a trovare per un caffè. E a quel punto andiamo subito in tilt.

Casa pulita e ordinata con il metodo delle 3 ONDE

Ci fa un gran piacere rivederlo e se vuole potrà anche fermarsi a cena. Del resto abbiamo sia il frigo che la credenza belli pieni e poi, a dirla tutta, ai fornelli ce la caviamo pure bene. Il fatto che abbiamo la casa che è un disastro. Come possiamo metterla in ordine e pulirla a fondo in un solo giorno?

In primis, non serve a nulla farsi prendere dal panico. Alziamoci dal nostro divano, spegniamo la televisione e incominciamo a darci da fare. Difatti prima incominceremo e prima finiremo. E poi, dopo aver fatto un bel respiro, mettiamo in pratica lo strepitoso metodo delle 3 ONDE. Ce ne parla su TikTok Eriketta_Life. Vediamo ora insieme in che cosa consiste.

Gli step da seguire passo dopo passo

Il primissimo step è fare ordine, mettendo al proprio posto, vestiti inclusi, ciò che non lo è e gettando ciò che non ci serve più. Se qualcosa è recuperabile possiamo donarlo in parrocchia oppure venderlo. In codesta maniera, come sostiene la tiktoker, si creerà un ordine mentale. La seconda onda consiste nel mettere in atto tre attività quali spolverare, lucidare e igienizzare.

Nel farlo utilizziamo panni morbidi e detersivi adatti, senza eccedere nella loro quantità. Infine, non ci resta che pulire i pavimenti, aspirando anche la polvere ed eliminando, soprattutto se parliamo della cucina, residui di cibo e di briciole che possono attirare in men che non si dica pure tantissimi insetti.