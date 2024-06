Pane secco, non buttarlo: in mezz’ora sforni un dessert da paura | Non farà in tempo a raffreddarsi che sarà già finito

Pane secco, la ricetta top per preparare uno squisito dolce in circa 30 minuti. Da provare!

Può capitare che ci ritroviamo un giorno con del pane avanzato dai giorni precedenti troppo secco per essere mangiato. Che fare? Per prima cosa non facciamoci prendere dal panico e non gettiamolo. Difatti esso potrà diventare l’ingrediente fondamentale per una torta che farà l’immensa gioia dei vostri familiari.

Tra l’altro vi basterà solo mezzora di orologio per prepararla con facilità anche se non si è degli chef provetti. Anzi, se vogliamo anche divertirci nel farlo, possiamo chiedere una mano ai nostri bambini. Intanto iniziamo con la lista degli ingredienti utili per la creazione del nostro dolce.

Partiamo con 250 g di pane raffermo per poi aggiungere 500 ml di latte, 2 uova,, 150 gr di zucchero semolato con l’aggiunta di altri 2 cucchiai di infornare il dolce, 80 gr di olio di semi e 70 gr di cacao amaro. Andiamo avanti con una bustina di lievito, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia in bacche, 200 gr di cioccolato e, infine, a discrezione, zucchero a velo per guarnire.

Pane secco, come prepararci una torta top

E ora, andiamo con la preparazione! Cominciamo con l’ammorbidire il pane caldo nel latte, avendo però la massima premura di aggiungerlo un poco per volta. Tuttavia se dovesse risultare troppo duro è bene aggiungere ancora un pochino di latte. Come lo abbiamo reso morbido ma non spugnoso, aggiungiamo la vaniglia.

Versiamo ora la montata di uova direttamente nell’impasto e iniziamo ad amalgamare molto bene con l’ausilio di una spatola verso l’alto. A questo punto dobbiamo aggiungere sia il cacao che il lievito che abbiamo in precedenza setacciato. Mescoliamo bene il tutto sempre con una spatola, quindi aggiungiamo delle gocce di cioccolato.

La cottura e la guarnizione

Versiamo ora l’impasto della torta in una teglia da forno, in precedenza foderata da carta specifica da forno, livelliamo alla perfezione e aggiungiamo 2 bei cucchiai di zucchero semolato. Ora mettiamo a cuocere all’interno dell’elettrodomestico in questione a 180° per circa una quarantina di minuti.

Per essere certi della cottura totale del dessert facciamo la classica prova dello zecchino. Ergo, se notiamo che non è ancora pronta, lasciamola cuocere ancora per 5 minuti. Spolverizziamola con lo zucchero a velo solo una volta che si sarà perfettamente raffreddata, quindi serviamola in tavola. Questa torta è un ottimo rimedio contro lo spreco e permtte anche di risparmiare molto sulla spesa mensile in quanto no si avrà bisogno di acquistare prodotti per la colazione.