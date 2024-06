Amaretti, li mangiano in tutto il mondo ma in pochi sanno dove sono nati: questo borgo laziale è la sua terra madre

Gli amaretti sono uno dei vanti della cucina tipica italiana che vengono consumati in tutto il mondo. Ma in pochi sanno dove sono nati veramente questi dolcetti, per questo oggi vogliamo farvi conoscere il borgo laziale da dove provengono.

Ci sono piatti, nazionali e internazionali che sono diventati talmente famosi da essere conosciuti in tutto il mondo. La maggior parte delle volte sono proprio quelli più semplici ad essere i più gettonati. Per farvi un esempio, la pasta, la pizza, la Nutella e così via.

Va bene siamo di parte, naturalmente non ci sono soltanto piatti italiani nella lista “degli internazionali”, ma troviamo per esempio il sushi, l’hamburger, l’hot dog, ecc. Concentrandoci sulla nostra cucina che si sa, senza togliere nulla alle altre, è una delle migliori in assoluto, c’è anche un dolcetto tipico, conosciuto ovunque.

Stiamo parlando dell’amaretto, il cui gusto tipico, delizia i palati di moltissimi consumatori. È il dessert giusto quando non si ha voglia di piatti troppo complessi, dalla tipica forma ellittica, questo biscottino può essere consumano a fine pasto, lasciandovi quel delizioso gusto in bocca di mandorla, che vi farà vedere tutto quanto sotto una luce diversa.

L’amaretto viene consumato in tutto il mondo, ma voi lo sapete che la sua città di nascita è qui in Italia? Oggi vogliamo presentarvi il borgo laziale da dove è partito tutto.

Ecco dov’è nato l’amaretto

L’amaretto è quel dolcetto dalla forma tondeggiante, che viene spesso consumato a colazione, a merenda o semplicemente come un dessert prelibato accompagnato da solo o in particolari composizioni, che può essere come dolce monoporzione con la crema pasticcera e così via.

Gli ingredienti per realizzare questo biscotto sono veramente pochissimi, in quanto vi serviranno mandorle amare, mandorle dolci, zucchero semolato e albume d’uovo per realizzarlo. Nulla di così trascendentale anche se bisognerà essere esperti per poterlo realizzare perfettamente, seguendo anche le varie ricette presenti in rete.

La sua terra madre

Nonostante l’amaretto venga consumato praticamente in tutto il mondo, non tutti sanno che questo dolce è nato qui in Italia, precisamente nel paese di Guarcino. Il loro amaretto è famoso ed è talmente delizioso che la sua produzione artigianale avviene da circa un secolo. La leggenda rivela che un frate diede la ricetta a chi gli concesse vitto e alloggio nel borgo laziale, per farlo rifocillare dopo diversi giorni di cammino.

Questo dolce piacque talmente tanto che nel Medioevo, chi passava dall’antica Rocca di Rivituro per avere un pò di ristoro, oltre ai piatti tipici della zona, in molti chiedevano l’amaretto di Guarcino come dessert. In quanti di voi conoscevano questa storia?