Esselunga, richiamato questo noto prodotto surgelato: dentro c’è un ingrediente per alcuni davvero tossico

Se avete acquistato questo prodotto da Esselunga dovete assolutamente sbarazzarvene. Contiene un ingrediente pericoloso per la nostra salute. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Esselunga spa è una società italiana fondata nel 1957 a Milano da Bernardo Caprotti, Guido Caprotti, Claudio Caprotti, Marco Brunelli e Nelson Rockefeller. La sede principale si trova a Pioltello, frazione Limito (MI) e i 170 punti vendita sono presenti in Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio, Veneto, Emilia Romagna.

L’imprenditore Rockefeller ha fondato con dei soci italiani una catena di supermercati negli anni cinquanta. In un secondo momento sono subentrati Guido Caprotti e Marco Brunelli, i quali videro una grande opportunità nel proporre in Italia le repliche dei supermercati statunitensi.

Il primo supermercato fu aperto in Toscana a Firenze il 9 febbraio 1961 e da allora si sono aperti altri altrove. Secondo dati attendibili nel 2016 ha realizzato un fatturato di 7,5 miliardi di euro, numero che poi è salito a dismisura.

A oggi è uno dei supermercati più frequentati nel territorio italiano. Propone prodotti alimentari di prima qualità con prezzi accessibili a tutti. Eppure in queste ore ha messo nel carrello un determinato alimento lo deve subito portare indietro.

Esselunga, ritirato dagli scaffali un prodotto alimentare perché tossico

Spesso capita che ci siano questi richiami da parte del Ministero della Salute. Delle anomalie possono essere sempre dietro l’angolo, ragion per cui non bisogna abbassare la guardia.

L’alimento in questione piace a grandi e piccini perché genuino e facile per preparare. Il nome farebbe riferimento alle calde atmosfere del focolare domestico dove le famiglie si riunivano durante i pasti. Pare che già i romani proponessero a tavola questo piatto con cipolle, aglio, carote, asparagi, funghi e dopo la scoperta dell’America furono aggiunti patate e pomodori. Stiamo parlando dei minestrone.

Prodotto surgelato deve essere assolutamente gettato nella spazzatura

Si tratta del Minestrone Gran Sapore Esselunga venduto in confezioni da 600 g con sull’etichetta il numero di lotto LM339A e termine minimo di consumo 12/2025. Andando nello specifico, questo prodotto alimentare proviene dall’Azienda Industrial Rolli Alimentari Spa che si trova a Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo).

Ma perché è stato ritirato dagli scaffali del supermercato Esselunga? Per la presenza di glutine non riportato per iscritto sulle etichetta. Di conseguenza potrebbe essere un serio problema per coloro che soffrono di celiachia o di intolleranze al glutine. Il Ministero della Salute non ha potuto fare altrimenti. Ciò che conta è tutelare i consumatori, onde evitare il peggio.