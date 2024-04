Festa della Mamma, quest’anno non arriva l’8 maggio: attento al calendario o fai una pessima figura

Ogni anno in molte parti del mondo si celebra la Festa della Mamma, una giornata speciale dedicata ad apprezzare le donne straordinarie che rendono possibile la creazione della vita.

La storia della Festa della Mamma ha radici antiche, che risalgono addirittura ai tempi dell’antica Roma e Grecia, luoghi nei quali venivano organizzate cerimonie per onorare le divinità materne.

Nell’epoca moderna, la celebrazione ha origine in America, negli Stati Uniti, dove Anna Jarvis, nel 1908, decise di deciare l’intera giornata alla memoria della sua mamma, estendendo il pensiero a tutte le altre madri.

L’iniziativa ha guadagnato rapidamente popolarità, tanto che nel 1914 l’allora presidente Woodrow Wilson stabilì la Festa della Mamma come celebrazione che cade ogni seconda domenica del mese di maggio.

In Italia la festa è arrivata ufficialmente nel 1956, tuttavia un’antenata della stessa era già presente in epoca fascista, datata 24 dicembre 1933, giornata nella quale si premiavano le mamme che avevano avuto più figli e che prendeva il nome di “Giornata della madre e del fanciullino“.

Cosa fare per la festa della mamma 2024

Poiché non esiste un’opportunità migliore per esprimere gratitudine e amore per la propria mamma, è possibile organizzare una sorpresa gradita a tutta la famiglia, come ad esempio:

Regalo fatto a mano : Si possono creare piccole decorazioni, scrivere lettere d’affetto, o realizzare collage di foto di famiglia;

: Si possono creare piccole decorazioni, scrivere lettere d’affetto, o realizzare collage di foto di famiglia; Cena speciale: Preparare una cena a casa è un modo meraviglioso per dimostrare l’affetto, ma si può anche organizzare un’uscita speciale;

Preparare una cena a casa è un modo meraviglioso per dimostrare l’affetto, ma si può anche organizzare un’uscita speciale; Tempo di qualità: Regalare una passeggiata al parco, un pomeriggio di bellezza o una serata al cinema è un’ottima idea per divertirsi insieme;

Regalare una passeggiata al parco, un pomeriggio di bellezza o una serata al cinema è un’ottima idea per divertirsi insieme; Regalare un weekend di relax: Se si dispone di un budget un po’ più alto, si può anche regalare un intero weekend di relax alle terme o in una spa.

Quando si celebra la festa della mamma

La data della festa è ballerina, ciò significa che cambia ogni anno il numero del giorno in cui cade. Questa caratteristica accomuna molte nazioni in tutto il mondo. In Spagna e Portogallo si celebra la prima domenica del mese di maggio, in Francia l’ultima domenica di maggio o la prima di giugno e nel Regno Unito nella quarta domenica di quaresima.

In Italia quest’anno cade domenica 12 maggio, perciò è importante ricordarsi questa data segnandola sul calendario o impostando una notifica sul proprio cellulare. Così facendo si potranno evitare brutte figure e si potrà cogliere l’occasione per sorprendere la propria mamma con un regalo inaspettato.