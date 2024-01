Mestoli di legno, se li state lavando così sbagliate di grosso: si riempiono di germi e batteri in un attimo

Mestoli di legno, occhio a come li lavi! Se fai così li rendi un ricettacolo di germi e non solo.

Indubbiamente nelle nostra cucina non possono e non devono mai mancare i classici cucchiai di legno. Li troviamo in vendita ovunque e sono pure assai economici. Sono utilissimi dal momento che li usiamo mille volte al giorno quando ci troviamo ai fornelli sia per preparare piatti dolci che salati.

Capite dunque bene che visto il loro massiccio e assai frequente utilizzi andrebbero trattati con i guanti. Il che significa che andrebbero non solo lavati ma anche igienizzati. Non per nulla li utilizziamo per cucinare del cibo che poi portiamo in tavola e ingeriamo. E se essi sono sporchi alla fine anche il loro sporco, attaccando gli alimenti, va a finire nel nostro organismo.

Parliamo di polvere che ci attende sempre dietro l’angolo ma anche di residui di cibo o di varie incrostazioni che tra l’altro sono pure assai brutte da vedere. Non dimentichiamoci che come recita un famoso quanto veritiero detto popolare, anche ” l’occhio vuole la sua parte”. Inoltre se non sono in ordine ecco che arrivano maligni i germi e i classici batteri.

Mestoli di legno, attento a come lo lavi o sono guai

Chiaramente parliamo di qualcosa che non è il massimo per la nostra salute che sì il bene più prezioso che abbiamo ma anche il più instabile e fragile. Dunque dobbiamo cercare di correre fin da subito ai ripari pensando a un lavaggio e un’igienizzazione adatta ai nostri cucchiai di legno. Per prima cosa vi diciamo che non vanno assolutamente lavati in lavastoviglie.

No, difatti con questo lavaggio si rovinano in men che non si dica. Ergo dovrete lavarli a mano. Tuttavia anche qui potreste, e ve lo diciamo fin da subito, potreste compiere un clamoroso errore. In sostanza non basta affatto lavarli con acqua bollente e il classico sapone o detersivo per piatti. Difatti in tale maniera diventeranno immediatamente un ricettacolo di microbi. Dunque, come fare?

I trucchetti top

Prendiamo un mestolo alla volta e versiamoci in tutta la sua lunghezza un poco di succo di limone. A questo punto laviamolo con dell’acqua rigorosamente tiepida. Procediamo a una mirata asciugatura con un panno in microfibra bello morbido e perfettamente asciutto e pulito. Se sul mestolo ci sono delle macchie possiamo aggiungere al succo di limone una puntina di bicarbonato.

Se però vogliamo puntare a un’operazione di igienizzazione più elevata, che con i tempi che corrono è vivamente consigliata, prepariamo una semplice soluzione a base di aceto e di acqua sempre tiepida. A questo punto non ci resta che immergerci il mestolo e lasciarlo in ammollo per mezzora. Trascorso il tempo passiamo al risciacquo e all’asciugatura.