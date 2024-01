Pasta e patate, la ricetta segreta di chef Cannavacciuolo: ogni volta che la faccio mi chiedono sempre il bis

Ecco come preparare in pochi passi una pasta e patate stellata: la ricetta dello chef Cannavacciuolo è alla portata di tutti.

La golosa ricetta della pasta e patate affonda le sue radici nella tradizione contadina napoletana e vanta umili origini. I suoi ingredienti, di natura povera ma sostanziosa, ben si prestavano infatti a soddisfare l’appetito dei braccianti di bassa estrazione sociale e di tutte le famiglie meno abbienti.

Negli anni, però, la pasta e patate si è gradualmente trasformata in un classico apprezzatissimo in tutto il Paese e tramandato di generazione in generazione, sino ad approdare anche al ricettario dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Come vedremo, la star di “Masterchef” apprezza la cucina verace, e inserisce spesso nelle sue preparazioni elementi della cucina popolare, impreziosendo però le ricette più classiche con tocchi contemporanei.

Scopriamo, quindi, come stupire gli ospiti con la pasta e patate rivisitata da Cannavacciuolo: per una sera, potrete pensionare la lavastoviglie!

La ricetta della pasta e patate di Antonino Cannavacciuolo

Sebbene la tradizionale pasta e patate napoletana venga spesso arricchita da alimenti quali pomodoro o pancetta, Antonino Cannavacciolo ne propone una versione in purezza, resa più gustosa e filante dalla provola. Gli ingredienti necessari sono: 250 grammi di pasta mista, 400 grammi di patate, 120 grammi di provola affumicata, 1 litro di brodo vegetale e 100 grammi di Parmigiano Reggiano. Serviranno inoltre un mazzetto di rosmarino, 1 di prezzemolo, olio extravergine (meglio se aromatizzato all’aglio) e pepe e sale quanto basta.

Dopo aver lavato, sbucciato e tagliato a dadini le patate, occorrerà metterle a rosolare in una padella con olio ben caldo, aromatizzandole poi con alcuni aghi di rosmarino. Quando le patate risulteranno leggermente brunite, al tegame si aggiungerà il brodo precedentemente preparato con verdure o dado. Portiamo quindi a bollore, eliminando dopo qualche minuto gli aghi di rosmarino, e a tal punto possiamo tuffare la pasta in pentola, aggiungendo ulteriore brodo se la preparazione si asciuga troppo durante la cottura. A questo punto, finalmente, entra in scena Sua Maestà la provola…

Gli step finali della pasta e patate alla napoletana

Mentre si completa la cottura, tagliamo a dadini la provola affumicata e aggiungiamola in pentola assieme al Parmigiano Reggiano quando la pasta risulterà al dente.

Una presina di sale, una di pepe e una spolverata di prezzemolo e… Les jeux sont faits! Non resta che mescolare delicatamente per amalgamare il composto, e trasferire le porzioni sui piatti, condendole infine con un ultimo filo di olio di oliva!