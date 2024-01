Cavolo cappuccio, il contorno con pochissime calorie ma super gustoso: in 5 minuti è pronto

Scopri come abbinare al meglio a tavola il fragrante cavolo cappuccio: una bomba di gusto con pochissime calorie.

Il cavolo cappuccio è una varietà di cavolo caratterizzato da foglie compatte e sovrapposte di colore violaceo che formano una testa tonda o a foggia di cuore.

Questo ortaggio croccante e acquoso risulta un vero alleato della salute: esso è infatti ricco di vitamina C, vitamina K, vitamina B6, acido folico, calcio, potassio e fibre alimentari.

La sua composizione altamente benefica, di conseguenza, reca numerosi effetti positivi sul consumatore, inclusa la protezione del sistema immunitario, il sostegno all’apparato scheletrico e anche la gestione del peso corporeo.

Il cavolo cappuccio, inoltre, può essere consumato a crudo nelle insalate, oppure cotto in varie preparazioni culinarie, come zuppe, brasati e contorni. Scopriamo allora nel paragrafo successivo una ricetta velocissima per mettere in tavola un piatto leggero e sfizioso, in grado di prendere per la gola familiari e invitati!

Cavolo cappuccio con olive nere: il contorno con sole 88 calorie

Per preparare un contorno leggero ma molto goloso ti serviranno solo una manciata di ingredienti: 500 grammi di cavolo cappuccio, 80 grammi di olive nere, 50 grammi di uvetta, 2 cipolle bianche, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Il primo step prevede di mettere in ammollo l’uvetta in una ciotola di acqua tiepida, in modo da farla ammorbidire.

In seguito, è necessario pulire il cavolo cappuccio, eliminando il torsolo duro e le foglie esterne, e tagliarlo poi a striscioline sottili, lavandole infine sotto l’acqua corrente e sgocciolandole. Affetta quindi le cipolle finemente e mettile a scaldare in padella assieme all’olio, e lascia andare per un paio di minuti. A questo punto, versa nel tegame anche il cavolo cappuccio e cuoci il tutto a fiamma media per soli 2-3 minuti, rigirando spesso. Amalgama poi le olive e l’uvetta, regola di sale , copri con un coperchio e fai proseguire la cottura per altri 10 minuti, avendo cura di mescolare ogni tanto e aggiungendo acqua, se necessario. Il piatto è pronto, e puoi impiattarlo senza alcun senso di colpa: ogni porzione contiene all’incirca solo 88 calorie!

Un tocco in più per il tuo cavolo cappuccio

Per rendere il tuo contorno ancora più saporito, puoi aggiungere dei filetti di acciughe sott’olio e mescolarle delicatamente al composto.

In questo modo, il tuo contorno a base di cavolo cappuccio potrebbe diventare anche un piatto unico delizioso, ma senza dubbio dietetico!