In questo borgo sembra di essere ne “Il signore degli Anelli”: Si trova a Roma ma nessuno lo conosce | Vacci subito

Le bellezze del Sud Italia: esplorare i luoghi sconosciuti del Lazio

L’Italia è una bellissima penisola da scoprire, ricca di luoghi particolari e caratteristici, spesso poco conosciuti. Il nostro paese attrae ogni anno dall’estero migliaia di turisti, che scelgono proprio l’Italia per i suoi panorami mozzafiato e per la bellezza delle sue città d’arte. Eppure sovente siamo proprio noi italiani a ignorare la bellezza e l’attrattiva di molti dei posti che ci circondano.

Tra questi luoghi, il Lazio offre una miriade di piccoli e grandi comuni che meritano di essere esplorati. Trattasi di posti affascinanti che vantano una lunga e antica storia e che conservano ancora oggi i segni del passaggio delle civiltà precedenti. Inoltre si tratta spesso di piccoli borghi che presentano una conformazione arroccata e meravigliosa da visitare, con scorci da non perdere.

Tra questi di certo si deve annoverare Rocca Canterano e anche il vicino borgo di Rocca di Mezzo, entrambi situati sui Monti Ruffi, una catena montuosa tra i Monti Prenestini e quelli Lucretili, luoghi tanto belli quanto freschi nonostante l’altezza massima non superi i 1.200 metri.

Cosa vedere a Rocca Canterano e Rocca di Mezzo

Rocca Canterano ha origini antichissime, risalenti addirittura al I e II secolo d.C., quando il suo territorio era una meta di villeggiatura per le famiglie gentilizie romane. Il borgo vero e proprio nacque nel 1.084, quando venne eretta la fortezza per contrastare il tiranno locale, Landone, che era signore di Bellegra e Cerreto. Dopo anni di storia e vicissitudini, la rocca perse la sua funzione originaria per diventare l’attuale Palazzo Moretti. A breve distanza da Rocca Canterano si trova il pittoresco borgo di Rocca di Mezzo, con le sue terrazze naturali che si affacciano sulle vallate circostanti, immerse nei boschi. Se si vuole fare un giro turistico nella zona e spostarsi in auto, si può oscillare tra le varie mete e godersi la bellezza di tutte ad esempio dirigendosi verso S. Vito Romano e Palestrina.

Si consiglia, per godersi pienamente i luoghi, di seguire due itinerari: un primo itinerario, lungo poco più di 3 km, che parte dal borgo di Rocca di Mezzo e conduce verso l’area delle palestre rocciose, offrendo un percorso ad anello che porta all’area attrezzata e a un punto panoramico, per poi tornare a Rocca di Mezzo. Accanto al parcheggio si trova un piccolo chalet-bar dove è possibile consultare la Carta degli itinerari naturalistici. Il secondo itinerario invece è più lungo e con i suoi 5.300 metri conduce ai Prati e al fontanile del Merro, attraversando l’area attrezzata di Prato Marano. Questo percorso, con una passeggiata totale di circa 12 km tra andata e ritorno, offre panorami mozzafiato tra montagne, boschi e prati.

I prodotti tipici e l’originalità dei luoghi

Durante l’esplorazione è possibile anche assaporare la cucina locale, basata su prodotti tradizionali come paste realizzate con antiche farine di grano e granoduro, fagioli con cotiche, salsicce, formaggi, salumi locali e dolci tipici. Da non perdere è la straordinaria genziana, un liquore ricavato dalle radici di questa pianta di montagna, ancora oggi protetta, che rappresenta un’autentica esperienza del gusto legata al territorio.

Insomma Rocca Canterano e Rocca di Mezzo rappresentano due tappe imprescindibili per gli amanti della natura e dei panorami. Con il bel tempo i luoghi in questione assumono ancora maggiore attrattiva e anche se sono poco conosciuti, valgono davvero la pena di essere visitati. Esplorare i borghi e il centro storico degli stessi sarà come fare una passeggiata in uno dei luoghi de Il signore degli anelli, con l’ambientazione tipica delle grandi pellicole fantasy.