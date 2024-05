WhatsApp, se parli con tuo figlio perdi un sacco di soldi: elimina subito la sua chat o perdi ogni risparmio

WhatsApp, stai attento! Se ti metti a chiacchierare e chattare con tuo figlio sono dolori. Smetti subito e cancella ogni traccia o perdi tutto.

Non c’è alcun dubbio che sia lei, la chiacchieratissima e famosa WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più usata, pardon, sfruttata al mondo. Ormai non possiamo farne più a meno. Non per nulla anche i più diffidenti alla fine hanno deciso di scaricarla sui propri dispositivi. E da quando esiste WhatsApp Web in tanti hanno deciso di impiegarla ulteriormente per questioni lavorative.

E se lo fanno non è solo per chattare ma anche per inviare allegati di varie dimensioni, note vocali, che ormai hanno sostituito in gran parte le storiche chiamate, nonché per mettere in atto tante videochiamate. Queste costituiscono il più delle volte le classiche riunioni di lavoro che non avvengono dunque quasi più in ufficio.

Tuttavia sono anche assai usate per riunire per gli auguri o saluti amici e familiari che abitano distanti. E durante la pandemia in tantissimi hanno pensato di organizzarle ogni giorno per sentire meno la mancanza delle persone care. Fatto sta che c’è anche qui il classico rovescio della medaglia che è bene considerare per la nostra incolumità.

WhatsApp, se rispondi a tuo figlio sei fritto

Diciamo che essendo WhatsApp super conosciuta e molto sfruttata è ovvio che chi vuole campare sui fatti nostri e fregandoci, soprattutto dati sensibili e soldi, se ne inventa ogni giorno per cercare di farcela in tale direzione. E il problema è che, come la Cronaca tristemente ci insegna, il più delle volte ci riesce e pure alla grande.

Di certo il fatto che oggigiorno tendiamo a spiattellare un po’ troppo i fatti nostri sui Social rende la faccenda più facile per i malviventi. In alcuni casi noi diventiamo per loro una sorta di libro aperto. Dunque è come se ci conoscessero da anni anche se non ci hanno mai visto di persona. Ed è su queste basi che poggia questa nuova truffa.

La truffa che ti frega tutti i tuoi risparmi

In sostanza venite contattati per l’appunto su WhatsApp da un numero che non conoscete e che non avete in rubrica. Nel messaggio scritto la persona si spaccia per vostro figlio. Dice che ha avuto un incidente e che ha bisogno di soldi per risolvere la faccenda. Se risponderete a quel punto vi si installeranno automaticamente dei potenti malware sul dispositivo, capaci di rubarvi i vostri dati.

Se poi darete retta alla comunicazione, dando i soldini a chi si presenta magari a casa vostra, sostenendo di essere delle Forze dell’Ordine, quando non è così, perderete i vostri risparmi visto che se li terranno loro. Lo stesso capita se decidete di fare un bonifico, pure istantaneo, su un conto il cui Iban viene specificato nel testo del messaggio.