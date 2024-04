730, multa di 250 euro per queste persone: se sei in questa lista son guai grossi | Sei ancora in tempo per rimediare

730, quanto mi preoccupi! E se fai parte di questa fetta di persone la preoccupazione salirà di più. Multe sonore in arrivo. Tuttavia puoi ancora uscirne.

Et voilà, la multa è bella che servita. Battute a parte, mai come in questo periodo stanno fioccando sanzioni su sanzioni nei confronti dei classici furbetti del quartierino, il cui numero è tristemente in espansione. In primis fra di loro dobbiamo segnalare tutti coloro che hanno cambiato il loro ISEE, abbassandolo, e pure notevolmente, pur di ottenere i vari aiuti.

E nominando ciò ci riferiamo ai vari Bonus e Super Bonus indetti dal Governo. Ora che sono stati scoperti non solo non li riceveranno più ma dovranno pure restituire i soldini presi ingiustamente e con l’inganno. Altri ancora hanno invece toppato per via di qualche banale errore nel compilare il documento. Fatto sta che pure loro devono rispondere di ciò.

Capite dunque bene quanto sia importante avere un ISEE reale e perfettamente aggiornato per richiedere e ottenere le vare agevolazioni nel lecito. Tuttavia ci sono anche altri modi in cui in tanti stanno cercando di fregare lo Stato. Come ben sappiamo siamo tenuti tutti quanti a pagare le tasse che sono di vario genere.

730, occhio a quel che fai con esso! Rischi una sonora multa

Indubbiamente, vista anche la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese, sono fonte di grande angoscia per moltissime persone. Tra l’altro se alcune sono sostanzialmente fisse, altre sono variabili e pure in aumento. Insomma, non c’è da starsene tranquilli. Il punto è che non possiamo ignorarle. Possiamo chiedere qualche rata per pagarle ma non onorarle.

E poi dobbiamo stare davvero molto attenti a sbagliare quando compiliamo il modello 730. Difatti se omettiamo queste informazioni, che sono di vitale importanza, possiamo andare, senza se e senza ma, nei guai. E parliamo di quelli bei grossi. Non per nulla è prevista una multa dalla bellezza di 250 euro.

L’errore da non fare mai

In sostanza se noi, non solo la compiliamo in maniera errata o non corretta possiamo andare incontro a fatti del genere. Ovviamente la cosa più grave è proprio quello di omettere di farla. Sì, avete capito bene, a quanto pare alcune persone non hanno fatto e consegnato la loro dichiarazione dei redditi.

E ciò va assolutamente contro la Legge. E parliamo sia di lavoratori dipendenti così come di pensionati. Inoltre più il reddito non dichiarato è alto e più le multe possono alzarsi. Il minimo è sui 250 euro. C’è ancora tempo per correre ai ripari ma è opportuno mettersi in moto subito onde evitare di vivere sulla propria pelle quel che vi abbiamo appena descritto.