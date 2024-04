Pagamento Assegno di Inclusione, queste famiglie lo avranno prima di tutte: capita solo una volta all’anno

Incentivo statale a favore delle famiglie in difficoltà: in cosa consiste

Con l’inizio del 2024 gli italiani hanno formalmente detto addio al reddito di cittadinanza. La misura è giunta difatti a scadenza e non è stata rinnovata dall’amministrazione Meloni, che ne ha evidenziato già in campagna elettorale i difetti e le carenze. Chi lo percepiva ha potuto riscattare durante il mese di gennaio 2024 l’ultima erogazione dello stesso, dopodiché le carte del rdc sono state disattivate.

A sostituzione di questo incentivo statale però è stato introdotto il cosiddetto Assegno di inclusione, una misura per certi versi molto simile al rdc, ma con la richiesta di requisiti di accesso molto più stringenti, al fine soprattutto di scongiurare truffe ai danni dello stato, come è stato precedentemente riscontrato con l’altro beneficio statale. L’assegno di inclusione viene concesso, previa domanda di accesso da presentare, alle famiglie con la presenza di almeno un minorenne, una persona con disabilità o un anziano over 60.

A febbraio l’Inps ha rilasciato il messaggio n. 835 con cui ha reso noto il calendario completo dei pagamenti dell’assegno di inclusione per l’anno 2024. Per il mese di maggio, i pagamenti sono previsti per martedì 28 maggio, a condizione che siano però confermati i requisiti necessari per il beneficio.

Quando sarà erogata l’agevolazione nel prossimo mese

Le date importanti da tenere presenti per i prossimi pagamenti per i percettori di assegno di inclusione sono:

il 28 maggio sono previsti i pagamenti per la mensilità di maggio 2024 per tutti i nuclei familiari che hanno presentato domanda entro aprile 2024 e che hanno già ricevuto i primi pagamenti il 26 aprile o il 15 maggio precedenti;

sono previsti i pagamenti per la mensilità di maggio 2024 per tutti i nuclei familiari che hanno presentato domanda e che hanno già ricevuto i primi pagamenti il 26 aprile o il 15 maggio precedenti; per coloro che invece hanno presentato domanda entro aprile 2024 e hanno firmato il Patto di attivazione digitale, anche noto come Pad, nello stesso mese, i primi pagamenti saranno effettuati il 15 maggio, previa verifica dei requisiti richiesti.

Una volta ottenuto l’esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti vengono disposti a partire dal mese successivo a quello in cui è stato firmato il Patto di attivazione digitale. Nel caso in cui il Pad venga sottoscritto dopo la presentazione della domanda, l’assegno di inclusione sarà pagato a partire dal mese successivo alla firma del Pad. Per coloro che fanno richiesta per la prima volta, è bene tenere presente che l’assegno prevede un’erogazione anticipata per il primo mese.

L’importanza dell’Isee per ottenere l’Assegno di inclusione

I rinnovi mensili dell’Assegno di Inclusione saranno erogati solo se i beneficiari allegano all’istanza l’Isee 2024. Questa prassi è vigente già dal mese di marzo e fa riferimento alla necessità di allegare l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare relativo all’anno 2024.

La domanda di assegno di inclusione verrà sospesa fino a quando l’Isee non sarà aggiornato nel caso in cui la Dsu non sia stata presentata nei termini. Solo una volta corretta la domanda, saranno recuperate anche le mensilità dell’assegno coinvolte dalla sospensione.