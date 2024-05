Carte prepagate, averna una ora è follia: un errore così ti porta via centinaia di euro ogni anno | Cambia subito

Le carte prepagate sono state a lungo la salvezza delle famiglie, non solo per via della sicurezza, ma anche per la loro semplicità di utilizzo e convenienza.

Quindici o venti anno fa, chiunque apriva una carta prepagata, come la PostePay, per avere sempre con sé un metodo di pagamento ditigitale perfetto da utilizzare per le spese online o per le vacanze, tuttavia con il passare degli anni, sono cambiate molte cose a livello economico, e non sempre in meglio.

I costi di gestione di queste carte infatti erano molto più bassi di quelli richiesti per i canoni mensili dei conti corrrenti o per le carte di debito o credito, per questo motivo venivano richieste con facilità e accettate praticamente ovunque, diventando lo strumento pionieristico per quanto riguarda i pagamento digitali.

Ad oggi le alternative però si son fatte sempre più competitive e all’avanguardia, percò è di sicuro arrivato il caso di aggiornare la propria carta e preservare in sicurezza i propri rispami.

Generalmente, le PostePay venivano utilizzate per questi motivi:

Per dare la paghetta ai figli;

ai figli; Per usarla nelle transazioni rischiose, come lo shopping online di 10 anni fa;

come lo shopping online di 10 anni fa; Per collegarla al conto di PayPal ;

; Come carta di riserva.

I principali vantaggi della carta prepagata

Qualche anno fa c’erano davvero poche alternative per chi cercava un modo per evitare di pagare tramite la propria carta di credito o bancomat, quindi ci si affidava alla prepagata perché non può andare in rosso e dispone solamente della somma inserita manualmente dal proprietario.

Questo previene i furti e le clonazioni, soprattutto perché poteva essere bloccata in maniera molto veloce e, spesso, si poteva ottenere un risarcimento delle somme perse.

Perché avere una carta prepagata oggi è un errore madornale?

Oggi però il mercato dei pagamenti digitali è cambiato notevolmente, tant’è che esistono notifiche in tempo reale per i pagamenti, sistemi di sicurezza avanzati come il riconoscimento biometrico o l’inserimento di codici per pagare. In più, i costi relativi alla gestione dei conti correnti e del prelievo o delle operazioni bancarie, sono ben più economici rispetto alla PostePay, che ancora richiede costi proibitivi per la ricarica e per il prelievo di contanti.

Le soluzioni per il risparmio e per il controllo finanziario si sono moltiplicate, offrendo ora conti correnti a zero spese, bonifici e prelievi gratuiti e tanto ancora. Con l’home banking poi, è immediatamente possibile conoscere non solo l’estratto conto con i relativi movimenti, ma è anche possibile scegliere dei budget da rispettare, perfetti per i minori o per chi vuole avere tutto sotto controllo.