Supermercato, curry sparito dagli scaffali: la spezia non la vedrai più | Causa danni gravissimi all’organismo

Supermercato, stop al curry. Sugli scaffali non ci sta più. Ecco perché.

Da ora in poi quando ci accingeremo ad andare a fare la spesa al supermercato, sia esso un iper che un discount, non potremo più acquistare il curry. E parliamo di una spezia molto usata non solo nella cucina orientale. Non per nulla da moltissimi anni è anche sfruttatissimo nel nostro Paese per rendere più speciali e saporiti i nostri piatti.

In particolare è molto usato per il pollo e i risotti. Tuttavia non sarebbe molto indicata per i bambini nonché a chi soffre di gastrite o altri problemi legati allo stomaco e alla digestione. Difatti può irritare e non poco la mucosa. Inoltre, se gustato in grande quantità, soprattutto se non si è avvezzi ad assaggiarlo, potrebbe causare gravi problemi di diarrea.

Tuttavia la stessa identica cosa possono causarla un po’ tutte le spezie nonché i sapori a livello culinario molto diversi rispetto a quelli che siamo soliti gustare nella nostra quotidianità. Ed è per questo motivo che gli esperti ci invitano ad andarci piano con gli assaggi la prima volta. Insomma, sarebbe più opportuno andare per gradi.

Curry tolto dagli scaffali dei negozi

Inoltre non è detto che ci piacciano molto o che non possano crearci allergie. Del resto se non li conosciamo non possiamo saperlo. Tuttavia vale sempre la pena chiedere maggiori informazioni al nostro medico curante. In ogni caso alle prime avvisaglie di malessere concludiamo i vari assaggi per il nostro bene.

Detto ciò ora a preoccupare i consumatori, come poco fa già detto, è il fatto che il curry non sarà più disponibile nei vari supermercati. E ciò suona strano. Diciamo che nessuno si aspettava tale notizia. Il motivo poi è decisamente molto ma molto preoccupante. Difatti c’è in gioco la nostra salute.

Ha effetti cancerogeni, nel mirino questi prodotti

In sostanza pare che questa speciale spezia, che proviene dall’India ove è sfruttata a go go, possa addirittura risultare alla lunga cancerogena. L’allarme è giunto da Londra e in men che non si dica si è sparso a macchia d’olio non solo in Europa. Adesso è caccia grossa per l’eliminazione del curry dalle varie scansie.

Inoltre chi l’ha ancora in casa è decisamente preoccupato e propenso a gettarlo. Ovviamente chi ne ha consumato parecchio ora non sa che pesci pigliare. In ogni caso si tratterebbe di quello contenuto espressamente nei prodotti Mdh ed Everest. In essi sarebbe presente l’etilene che è un potente pesticida e quindi assolutamente deleterio per il nostro organismo.