Acquisto casa, nel 2024 tra mutuo e affitto c’è un solo vincitore: il risultato non è così scontato come sembra

Casa, conviene il mutuo o l’affitto? Rimarrai sorpreso da ciò che ti diremo.

Avere un proprio nido ove la sera tornare è qualcosa di meraviglioso. Diciamo che in molti giovani sostengono che andare a vivere da soli sia il primo passo della propria libertà e maturità. Peccato che molti tendano a rimanere ad abitare un po’ troppo a lungo con mamma e papà, se non con i nonni e altri parenti.

Se ciò capita non è solo per immaturità ma anche per il fatto che faticano, e nemmeno poco per la verità, a trovare una loro occupazione. E anche quando talora la acchiappano una i guadagni sono talmente bassi da non consentire loro di mantenersi. E così devono dire addio al loro sogno di emanciparsi dai genitori a stretto giro.

Ergo, anche se sono fidanzati da tempo, non possono iniziare una convivenza o sposarsi e mettere al mondo un figlio. Ciò è molto frustrante per tanti che ancora oggi credono nel valore della famiglia. In ogni caso ci sono anche coloro che, magari hanno avuto la fortuna di trovare un buon lavoro, che possono permettersi tutto ciò.

Casa, meglio l’affitto o il mutuo?

E a quel punto hanno due opzioni a disposizione per quanto concerne la casa dove andare ad abitare: o prenderla in affitto o accendere un mutuo. In entrambi i casi è chiaro che ci si prende sulle spalle un bel impegno. Dunque, calcoli alla mano, bisogna capire se la dimora che abbiamo scelto possiamo permettercela. In che senso?

Con i nostri guadagni e risparmi messi da parte possiamo pagare quel canone di affitto o meno. Se la risposta è sì, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Chiaro è che tale scelta va benissimo soprattutto se temiamo di dover cambiare spesso città o Paese per motivi di lavoro o se non siamo sicuri che quella sia fin da ora la casa giusta per crescere i nostri figli e poi i nostri nipoti. Stesso discorso se magari optiamo inizialmente per un appartamento da single che poi non andrà più bene nel caso volessimo costruire una famiglia.

Il responso che non ti aspetti

Tuttavia può anche essere che il proprietario a un certo punto possa chiederci, con largo anticipo, di andarcene dal momento che necessita dell’appartamento per un parente. Se invece siamo certi della scelta fatta, dopo aver valutato con calma tutti quanti i pro e i contro del caso, e possiamo contare su una buona situazione economica possiamo optare per il mutuo.

Prima di aprirlo valutiamo le varie opzioni che ci può proporre la nostra Banca o anche altre e solo dopo firmiamo il contratto che va preso molto seriamente. Difatti qualora non lo onorassimo potremmo concretamente andare nei guai e perdere tutto quanto. Parola d’ordine è dunque prudenza o magari iniziare un contratto d’affitto e, solo in seguito, acquistare la casa dei nostri sogni.