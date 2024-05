Nella giornata del primo scudetto la Lazio non sbaglia, Patric e Vecino stendono l’Empoli: termina 2-0 all’Olimpico

Nel giorno della festa per lo scudetto conquistato nel 1973-1974 dai ragazzi di Maestrelli, la Lazio affronta l’Empoli per regalarsi un finale di stagione importante. I ragazzi di Tudor, con non poche difficoltà, riescono a superare la squadra di Davide Nicola, portandosi momentaneamente a meno uno dalla Roma sesta. La Lazio nel prossimo weekend è chiamata ad affrontare l’Inter a San Siro, con la speranza di portare a casa punti importanti per regalarsi un’ultima giornata di fuoco.

Primo tempo

La gara inizia con qualche minuto di ritardo, con la Lazio che attaccherà sotto la curva nord in questa prima frazione di gioco. Il primo affondo è della squadra di Tudor al 7° minuto, con Immobile che di testa non riesce ad impattare il pallone da buona posizione. Ancora una potenziale occasione per la Lazio, con Kamada molto bravo a liberarsi in area e servire il compagno: la conclusione, però, trova la deviazione di un difensore toscano. Al primo affondo l’Empoli trova il vantaggio: la rete viene però annullata per posizione di fuorigioco. Al minuto 20 la squadra di Nicola va vicinissima al vantaggio con l’ex Cancellieri che calcia dal limite dell’area, con la conclusione che termina di poco alta. La Lazio torna a farsi vedere con Immobile, che da pochi passi non riesce a concludere in porta dopo un buon filtrante di Kamada. L’Empoli ci prova sugli sviluppi di calcio d’angolo con Ismajili, con il colpo di testa che termina alto. Squadra toscana ancora pericolosa con Bastoni, che con un calcio di punizione per poco non trova la porta. Al 35° clamorosa occasione per l’Empoli, con Mandas che si rende protagonista di un miracolo su Caputo che ha colpito a botta sicura. La Lazio risponde immediatamente con Ciro Immobile, con Caprile che riesce a mettere in calcio d’angolo. La squadra ospite ci crede e va vicina al vantaggio con Marin, che per pochi centimetri non trova lo specchio della porta. In pieno recupero la Lazio trova il vantaggio con Patric, che da pochi passi non lascia scampo a Caprile. Termina con la Lazio avanti 1-0 il primo tempo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue del primo tempo. La prima occasione del secondo tempo capita sui piedi di Felipe Anderson, che non riesce a trovare l’angolino basso. l’Empoli si fa vedere per la prima volta al 57° con Caputo, ma la sua conclusione termina alta. L’Empoli prova a creare qualche azione offensiva, non recando però grandi problemi a Mandas. La Lazio ha una grande occasione con il neo entrato Vecino, che da posizione favorevole non riesce a trovare la porta. Al 70° ci prova anche Kamada, con Caprile bravo a farsi trovare pronto. La Lazio gestisce la partita senza rischiare eccessivamente, con l’Empoli che non riesce a creare occasioni pericolose. La grande occasione per i toscani arriva all’86° con Cancellieri, che trova un grande riflesso del portiere greco. Al minuto 89 la Lazio trova il raddoppio con Vecino, che stavolta a tu per tu con Caprile non può sbagliare.

Le pagelle

Mandas 7

Patric 7

Romagnoli 6

Hysaj 6

Lazzari 5,5

Guendouzi 6

Kamada 6,5

Marusic 6

Zaccagni 6,5

Felipe Anderson 5,5

Immobile 5,5

Rovella (64′) 6

Vecino (64′) 7

Castellanos (64′) 6

Pedro ( 75′) S.V.

Cataldi ( 87′) S.V.

Foto: profilo Facebook SS Lazio