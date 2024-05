Uragano Inter, Lautaro torna al gol contro il Frosinone: 0-5 allo Stirpe

Discorso salvezza rimandato per il Frosinone che subisce l’ira di Thuram ed il ritorno al gol di Lautaro Martine

Vittoria larghissima dei nerazzurri che dilagano mettendo in ghiaccio la gara nel finale. Discorso salvezza rimandato per il Frosinone che subisce l’ira di Thuram ed il ritorno al gol di Lautaro Martinez.

Primo Tempo

Il primo pericolo lo crea il Frosinone con Mazzitelli al 4′: la conclusione del centrocampista gialloblù viene deviata in angolo da Sommer.

l’Inter passa in vantaggio al 18′ con Frattesi: bello lo scambio tra Dimarco e Thuram, quest’ultimo serve in mezzo l’ex Sassuolo che da due passi mette dentro.

Doppia chance in un minuto: prima il Frosinone al 26′ va vicino al pareggio con un tiro di Brescianini che trova il riflesso di Sommer a dirgli di no. Poi Frattesi al 27′ sfiora il raddoppio con una conclusione che passa poco lontano dai pali difesi da Cerofolini.

Ciociari vicini al gol al 40′ con Cheddira: l’attaccante marocchino controlla un buon pallone dal limite e lascia partire un destro che si stampa sulla traversa.

Si chiude la prima frazione di gioco allo Stirpe, Frosinone-Inter 0-1.

Secondo Tempo

Frosinone subito incisivo in avvio di ripresa: al 52′ Valeri approfitta di un errore di Cuadrado e si invola verso Sommer, il suo tiro dal limite sfiora la porta nerazzurra.

Traversa di Bisseck al 58′: il difensore nerazzurro colpisce a colpo sicuro da calcio d’angolo ma la palla si stampa sul legno.

Raddoppio dell’Inter al 60′: tutto facile per Arnautovic, scaltro nell’anticipare Cerofolini in uscita e battere a rete da due passi.

Terzo gol dei nerazzurri con Buchanan: l’ex Brugge si libera di Zortea e lascia partire un tiro dal limite che si insacca all’angolino.

Dilaga l’Inter con Lautaro Martinez: l’argentino al 80′ si gira in area e batte Cerofolini da due passi.

Ancora Inter in gol, il pokerissimo lo firma Thuram che si invola in campo aperto e batte a rete da due passi.

Finisce qui allo Stirpe: Inter batte Frosinone 0-5.

Le Pagelle

Cerofolini 5: Non compie parate particolari fino alla metà del secondo tempo, quando l’uragano Inter si scatena sulla sua porta.

Lirola 5: l’attacco nerazzurro si sveglia tardi mandando in affanno il centrale che subisce l’ondata.

Bonifazi 5: Impresa ardua quella di limitare Lautaro, ci riesce fino al 80′, quando l’argentino ritrova la via del gol.

Okoli 4,5: sfida tra titani con Thuram. Perde spesso la battaglia fisica lasciando campo libero alle falcate del nerazzurro.

Zortea 5: sfonda poco sulla sua corsia dove trova un Dimarco in grande spolvero.

Mazzitelli 5,5: il primo della gara a provarci. La sua diga regge come può davanti alla difesa.

Reinier 5: si accende poco l’estro del brasiliano che alterna spunti interessanti a momenti di blackout.

Valeri 5,5: spinta costante sulla fascia dove prova più di una volta a far male agli avversari senza successo.

Soulé 5,5: la difesa avversaria non è irresistibile ma l’attaccante non si rende mai pericoloso.

Brescianini 6: il faro in mezzo al campo del Frosinone che si appella a lui per provare a far male all’Inter.

Cheddira 6: il suo tiro a fine primo tempo meritava maggior fortuna. La traversa gli nega un gol importante.

All. Di Francesco 4,5: mette in difficoltà l’Inter già con la pipa in bocca. Imbarcata beffarda nel finale con i nerazzurri che dilagano.

Foto: Frosinone Calcio Facebook