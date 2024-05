Frenata Lazio per la Champions: a Monza termina 2-2

Le reti di Immobile e Vecino illudono Tudor che si fa recuperare dalla doppietta di Djuric e perde il treno per l’Europa che conta

Primo Tempo

Subito insidioso il Monza in avvio. La prima occasione è sui piedi di Djuric che scambia con Zerbin e batte in diagonale da sinistra: palla che lambisce il palo.

Il vantaggio lo trova la Lazio al 12′: Bravissimo Immobile ad avventarsi sul destro di Kamada che sbatte sulla traversa e viene ribadito in rete dal capitano biancoceleste.

Sfiora il pareggio il Monza al 39′ con Bondo, bravo ad inserirsi in area e concludere in porta: palla che sfiora il palo.

Dopo 3 minuti di recupero Pairetto manda le squadre negli spogliatoi: Monza-Lazio 0-1.

Secondo Tempo

Il primo pericolo della ripresa lo crea il Monza con Colpani che al 62′ crea il panico all’interno dell’area biancoceleste e tenta la conclusione da posizione defilata: salva Mandas.

I biancorossi trovano il pari al 72′ con Djuric che approfitta della respinta corta di Mandas e mette in rete a porta spalancata.

La Lazio ritrova il vantaggio al 82′ con Vecino: dormita generale della difesa del Monza che regala un pallone d’oro al centrocampista bravo a battere Di Gregorio in uscita.

Il Monza pareggia di nuovo i conti al 92′ ancora con Djuric: l’attaccante svetta di testa da calcio d’angolo e batte Mandas per il 2-2.

Termina la gara all’ U-Power Stadium: Monza-Lazio 2-2.

Le Pagelle

Mandas 6,5: l’imprecisione degli attaccanti del Monza lo grazia in alcune occasioni. Nella ripresa salva in alcuni interventi provvidenziali ma non può nulla sui gol di Djuric.

Romagnoli 6: attento e roccioso su Djuric per un tempo. Ne perde le misure nella ripresa ed è complice sul gol del 2-2 finale.

Patric 6,5: in continuo raddoppio sulle coperture difensive. Prova il gol del weekend con una conclusione da fuori che passa alta sopra la traversa.

Hysaj 6: inizia da centrale a tre e finisce da quinto a sinistra, in entrambi i casi non fa mancare il suo apporto sulla gara.

Marusic 6,5: conferma la ritrovata condizione vista nelle ultime uscite. È tornato una costante.

Guendouzi 6,5: tanta corsa e dinamismo a centrocampo. Duetta bene con il dirimpettaio Kamada dando enorme ossigeno alla fase difensiva.

Kamada 7: un altro calciatore con Tudor alla guida. Dal suo destro arriva la ribattuta vincente di Immobile, tanti possessi guadagnati e innumerevoli passaggi vincenti.

Zaccagni 6: la sua gara dura mezz’ora. Prevale il nervosismo sulla prestazione dell’arciere che si fa ammonire alla mezz’ora e rischia grosso dopo pochi minuti.

Luis Alberto 6: non il solito mago. Entra poco nel vivo del gioco e soffre maledettamente il giro palla del Monza.

Felipe Anderson 5,5: torna in versione ‘off’ il brasiliano. Mai pericoloso, mai incisivo, quasi un peso per la fase offensiva.

Immobile 7: gli bastano dieci minuti per spazzare via le critiche e buttare in rete la prima occasione utile tra i suoi piedi. Bomber ritrovato.

All.Tudor 6: l’avvio travolgente illude il tecnico croato che vede la squadra sbandare e rimedia rivoltando la formazione nella ripresa. Pareggio che serve a poco.

