Che beffa per Tudor, Dumfries la riprende allo scadere: Inter 1-1 Lazio

Quella di oggi era la penultima giornata di campionato per Inter e Lazio, due squadre con destini ben diversi e diametralmente opposti. Una Inter già Campione d’Italia ha ospitato una compagine laziale tutt’altro che fuori dai giochi. Con un solo punto di distanza dalla Roma, la Lazio era arrivata al Meazza con la voglia di racimolare quantomeno un punto. Inzaghi al contempo era desideroso di chiudere il campionato a 98 punti e per farlo, forse un po’ a malincuore, una vittoria sulla Lazio era d’obbligo. I biancocelesti invece hanno messo in difficoltà i padroni di casa, rimanendo in vantaggio fino al minuto 87.

Primo Tempo

Siamo al 3′ minuto, quando Marcus Thuram dell’Inter ha una grande occasione. Riceve un passaggio dietro dal compagno e, senza esitazione, calcia verso l’angolino basso di sinistra. Il tiro, però, è troppo debole e Ivan Provedel, il portiere della Lazio, para senza difficoltà.

Al 5′ minuto, la Lazio passa in vantaggio. Taty Castellanos realizza una splendida azione personale, concludendo con un tiro preciso che si infila nell’angolino basso di destra. Yann Sommer, il portiere dell’Inter, non riesce a raggiungere il pallone. Il risultato è 0:1 per la Lazio.

Solo un minuto dopo, al 6′, i giocatori della Lazio festeggiano il gol, ma l’arbitro segnala immediatamente l’uso del VAR. L’attesa è palpabile, e poco dopo arriva la decisione: gol annullato! I giocatori della Lazio sono increduli, ma devono accettare la decisione.

Al 14′, Castellanos ha un’altra grande occasione. Questa volta ha spazio e decide di calciare dal limite dell’area. Il tiro è indirizzato all’angolino basso di sinistra, ma Sommer sfodera una parata straordinaria e blocca il pallone.

Arriviamo al 27′, quando Federico Dimarco dell’Inter tenta un tiro dal limite dell’area, mirando all’angolo destro. Provedel, però, è in forma smagliante e compie una parata prodigiosa. Entrambi i giocatori meritano applausi per l’intensità dell’azione.

Solo un minuto dopo, al 28′, Dimarco sembra sul punto di segnare. Il suo tiro è destinato all’incrocio di destra, ma ancora una volta Provedel riesce a respingere il pallone con un intervento decisivo. L’azione è spettacolare e strappa applausi da tutti i presenti.

Al 32′ minuto, Daichi Kamada della Lazio segna un gol straordinario da fuori area. Con una potente cannonata, manda il pallone vicino al palo sinistro, lasciando Sommer senza possibilità di intervenire. Il risultato ora è 0:1 per la Lazio.

Nel primo minuto di recupero, al 45+1′, Lautaro Martinez dell’Inter cade in area dopo un contatto con un avversario. Gli spettatori trattengono il fiato, ma l’arbitro lascia correre, giudicando il contatto regolare.

Infine, al 45+2′, l’arbitro fischia la fine del primo tempo. I giocatori delle due squadre si dirigono verso gli spogliatoi, pronti a riorganizzarsi per la seconda metà della partita.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con il fischio dell’arbitro Sacchi e le squadre riprendono il gioco con grande intensità. Al 52′ minuto, Nicolò Casale della Lazio commette un fallo deciso. L’arbitro non ha dubbi e gli mostra subito il cartellino giallo. Poco dopo, al 58′, Nicolò Barella dell’Inter arriva velocissimo in area e prova a piazzare il pallone di testa sulla sinistra. Ivan Provedel, il portiere della Lazio, mostra tutta la sua prontezza e riesce a parare bene, mantenendo il risultato invariato.

Un minuto dopo, Lautaro Martinez dell’Inter si eleva imperiosamente su un perfetto calcio d’angolo, colpendo di testa. Il pallone, però, si infrange sul palo pieno, negando il gol all’Inter. Al 64′ minuto, Simone Inzaghi decide di fare tre cambi simultanei per l’Inter: Matteo Darmian esce dal campo e al suo posto entra Denzel Dumfries. Alessandro Bastoni lascia spazio a Carlos Augusto, mentre Davide Frattesi viene sostituito da Henrikh Mkhitaryan.

Anche la Lazio risponde con dei cambi al 66′. Matteo Guendouzi entra al posto di Nicolo Rovella, mentre Elseid Hysaj sostituisce Luca Pellegrini. Al 72′, il mister della Lazio ordina altri cambi: Luis Alberto entra al posto di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson prende il posto di Daichi Kamada. Forze fresche per la squadra biancoceleste.

L’Inter continua con le sostituzioni al 77′. Federico Dimarco esce dal campo per lasciare spazio a Tajon Buchanan, e Hakan Calhanoglu viene sostituito da Alexis Sanchez. Il mister cerca di dare nuova energia alla squadra. Un minuto dopo, la Lazio effettua un’altra sostituzione: Mario Gila termina qui la sua partita e Danilo Cataldi prende il suo posto.

All’87’, l’Inter riesce finalmente a pareggiare. Denzel Dumfries festeggia giustamente un bellissimo gol, insaccando il pallone di testa sulla sinistra su una punizione calciata in mezzo. Il risultato è ora di parità: 1:1.

Al 90+5′, l’arbitro fischia la fine dell’incontro. La partita è finita e i giocatori si dirigono verso gli spogliatoi dopo una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Pagelle

Provedel – 6,5

Gila – 6,5

Casale – 6

Patric – 6

Marusic – 5

Rovella – 6,5

Vecino – 6

Pellegrini – 5,5

Zaccagni – 6

Kamada – 7

Castellanos – 5,5