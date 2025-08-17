Incubo per i turisti a Roma, truffati sotto gli occhi di tutti: succede nelle piazze più amate | Raffica di arresti

I turisti devono stare attenti perché potrebbero tornare a casa con un ricordo negativo di Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Roma ha tanto da offrire da un punto di vista artistico-culturale, dunque persone provenienti da ogni angolo del pianeta si recano lì almeno una volta nella propria vita. Una delle tappe più visitate è il Colosseo dove in passato i gladiatori si sfidavano per sopravvivere. Ovviamente anche Roma ha i suoi lati negativi.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci siano delle denunce fatte ai Carabinieri da parte di turisti che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in gente poco raccomandata. Purtroppo i truffatori non vanno mai in vacanza e lo sanno bene soprattutto coloro che adesso camminano per le strade della capitale italiana.

Del resto questo periodo dell’anno è ottimo per il turismo, dal momento che in tanti approfittano delle ferie per andare ad ammirare le bellezze storico culturali di una delle città più famose del mondo. I militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina stanno facendo tanti controlli nelle aree più frequentate come Via del Corso.

Durante i controlli hanno notato dei movimenti strani di alcune persone. In seguito a delle denunce sono state date delle sanzioni amministrative di circa 100 euro a ognuno di loro. Ma cosa sarà mai successo? Andiamo subito a scoprirlo.

Piazze di Roma, il pericolo è in agguato

La Polizia ha osservato attentamente i movimenti di sei uomini e due donne che agivano indisturbati per le strade di Roma. Sono stati sorpresi in via della stamperia e ognuno di loro ha avuto dei ruoli ben definiti. La loro attività ruotava attorno alla cosiddetta “truffa del tre palline” e nella maggior parte dei casi ha avuto successo.

In poche parole qualcuno si fingeva uno scommettitore e simulava delle vincite con lo scopo di attrarre i malcapitati di turno. Il gioco prevede 3 bicchieri (o altro) e solo uno nasconde un sassolino. Con un movimento veloce i bicchieri cambiano posizione e si deve individuare quello con il sassolino. Nel frattempo altri erano incaricati di avvertire nel caso in cui sarebbero arrivati i poliziotti.

Sanzioni amministrative e denuncia di truffa aggravata

I militari per fortuna sono riusciti a catturarli e hanno sequestrato oltre 200 euro in contanti e denunciati per la loro attività illecita. Inoltre è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore con sanzioni pari a 100 euro.

Le otto denunce per truffa aggravata sicuramente daranno un fine a questa attività illecita. Fatto sta che il pericolo è sempre dietro l’angolo! Roma è una città dalle grandi dimensioni, per questo motivo non bisogna mai abbassare la guardia.