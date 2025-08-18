WhatsApp, quello che succede di notte nel tuo telefono ti farà impazzire: la nuova funzione è già attiva e ti spia | Inizia a spegnerlo prima di andare a dormire

Ci sono delle novità su WhatsApp che non passeranno più inosservate d’ora in poi. C’è una nuova modalità che sta spopolando. Ecco tutti i dettagli.

Da quando è stato introdotto WhatsApp il nostro modo di comunicare è radicalmente cambiato. Le distanze geografiche sono passate in secondo piano con una semplice videochiamata e in merito è stato di due ex dipendenti della Yahoo che hanno investito nel loro progetto.

Non furono accettati da Facebook, quindi decisero di puntare sui loro risparmi e alla fine ottennero un successo che anche loro avrebbero mai immaginato di avere. WhatsApp nel 2014 fu acquistato proprio da Facebook e con il passare del tempo sono state introdotte sempre nuove funzionalità.

Ad oggi è il social media più utilizzato in assoluto, nonostante abbia dei “nemici” da non sottovalutare come Telegram e Instagram. Proprio per questo le novità sono sempre dietro l’angolo pronte a saltar fuori per la gioia degli utenti.

Di recente è stata resa pubblica una novità che solo una categoria di persone interessa al momento. Andando nello specifico, riguarda soprattutto un momento particolare della giornata, ovvero quella dedicata a riposo. Per capire meglio di cosa sta parlando, sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

Novità in arrivo su WhatsApp, ma spegni il cellulare

Sul sito fanpage.it è stata riportata una notizia che interesserà sicuramente tutti noi perché ci saranno delle novità su WhatsApp. Il discorso riguarda una modalità specifica e non si tratta di un aggiornamento nell’app ufficiale. È un qualcosa che fa parte del flusso della Beta, ma si sta solo testando al momento per capire se inserirlo nei roll out ufficiali.

Infatti non è detto né che sarà inserito negli aggiornamenti per tutti gli utenti né c’è l’ufficializzazione di una data precisa. A prescindere da tutto è stato pubblicato un articolo nel blog WABetaInfo dove si parla di una nuova modalità nella versione beta per Android 2.25.22.2. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una modalità che potrebbe essere utile…di notte

La modalità in questione è quella notturna e riguarda principalmente la fotocamera. Su WhatsApp c’è l’opzione di scattare foto e video direttamente dalla camera integrata dall’applicazione ed è proprio sulla camera interna dell’app che si focalizzerà l’attenzione.

“Ciò consente alla fotocamera di catturare i maggiori dettagli, soprattutto nelle ombre, senza richiedere fonti di luce esterne. È particolarmente utile per scatti interni, scene notturne o qualsiasi situazione in cui l’illuminazione non sia ottimale”, ecco cosa è stato riportato nel blog. Al momento solo per l’iPhone è presente questa nuova modalità e si attiva la prima bacchetta magica e la lampadina in alto a destra chiamata “modalità luminosa scarsa”.