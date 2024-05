Gigi d’Alessio, altro che Napoli, il suo cuore batte solo per Roma: la sua mega villa lo dimostra | Foto da sogno

Il cantante se la passa bene nella capitale italiana: che abbia dimenticato Napoli per l’agio di Roma?

Gigi D’Alessio è un cantautore napoletano di oltre 57 anni. Nel settore musicale, però, si occupa anche di produzione. L’obiettivo è aiutare i nuovi talenti a emergere in un mondo, come quello artistico, sempre più complesso e articolato.

Oltre a possedere case discografiche, Gigi D’Alessio è anche presente in uno degli show a tema musicale più seguiti di sempre, ossia X Factor. Il suo apporto non è sempre stato visto di buon occhio, ma negli ultimi anni è riuscito a farsi valere e, soprattutto, a far valere la voce di Napoli.

Oltre a questo, Gigi D’Alessio è un personaggio che polarizza l’opinione pubblica. Infatti, tra i napoletani è amato e odiato. Quelli che lo amano, vedono poeticità e musicalità nei suoi testi e nelle composizioni musicali al pianoforte. Quelli che lo odiano, invece, valutano le sue produzioni nauseabonde e volgari.

Infine, ci sono i grigi. Questi ultimi non parteggiano né per il primo, né per il secondo schieramento, ma ammettono che l’artista abbia cambiato e reinventato il genere neomelodico. Il conferimento da parte di costoro, per Gigi D’Alessio è più che sufficiente.

Dove vive Gigi D’Alessio?

Le sue radici sono napoletane, ma la sua casa attuale non si trova in Campania. Per questo motivo, molti partenopei fan dell’artista si sono risentiti, criticando la scelta di trasferirsi a Roma. Ciononostante, la casa di D’Alessio è spettacolare, corredata di moltissimi elementi di gran pregio.

Innanzitutto, si tratta di un’abitazione dotata di piscina e un enorme giardino. Questi sono i primi elementi che qualcuno può apprezzare, nell’attimo in cui si vada a trovare il cantante. Sul web, esistono infatti numerosissime foto della casa dall’alto.

La villa da sogno è a Roma

Addentrandosi nel lussuoso cuore della casa di Gigi D’Alessio, è possibile trovare un solarium. Non è tutto: in questa maestosa predominanza di marmi e bianco, uno dei fiori all’occhiello della villa è la cucina. Stando ad alcune dichiarazioni, questo luogo è estremamente curato per volontà del cantante, che è un ottimo chef.

Nel salotto, vi è inoltre un enorme televisore a muro e un pianoforte, lo strumento caro al napoletano. Molte delle informazioni di cui si è a disposizione sono trapelate grazie a stories su Instagram della sua prole. Infatti, nella villa di Roma ci abitano lui, il figlio e Denise Esposito.