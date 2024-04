Ha soli 85 abitanti ma è un gioiello del Lazio: se lo visiti ti rimane nel cuore per quant’è bello | Prepara la valigia

Il fascino dei borghi medievali colpisce davvero chiunque, dai più piccolini alle persone più avanti con l’età, che riscoprono paesaggi e uno stile di vita simile a ciò che avevano da giovani.

Il Lazio, per la sua storia millenaria e la sua geografia unica, è una regione piena di piccoli borghi estremamente caratteristici che, a volte, si differenziano non solo per la posizione geografica, ma anche per usi e costumi, tradizioni e dialetti di chi ci abita.

Tra i principali che saltano in mente, compaiono ad esempio Gaeta, con il suo affaccio sul mare, Castel Gandolfo e il suo lago meraviglioso, o ancora Civita di Bagnoregio, che sembra essere sospeso nel tempo grazie al suo ponte in grado di collegarlo al resto del mondo.

Una località poco conosciuta ma estremamente interessante è Marcetelli, in dialetto “Marcitèlli”, che si trova in provincia di Rieti, alle pendici del Monte Navegna.

Questo minuscolo borgo, che si trova ad appena un’ora e mezza di auto da Roma, vanta di un’area misteriosa che attira visitatori per via del suo particolare aspetto. Il centro del borgo infatti si sviluppa in una posizione strategica quasi a precipizio sulla roccia, che offre la visione di un paesaggio indimenticabile già dal primo sguardo.

Borgo Marcetelli: la sua storia

Partendo dal centro, le vie storiche con rocce a vista si sviluppano in una ragnatela di viuzze e case arroccate sospese nel tempo, unendo la piazza centrale e la Chiesa parrocchiale di San Venanzio e San Martino al Palazzo dei Barberini, alla fontana ottagonale e alle abotazioni storiche.

I maestri bottai che vivono tutt’oggi a Marcetelli hanno mantenuto in vita la tradizione di produzione di tini e botti in legno di castagno, un’arte che rischia di perdersi di generazione in generazione. La sua costruzione viene situata nel XII secolo per mano della famiglia Mareri, che si erano stabiliti in un castello, ormai ridotto in rovina.

Perché il Borgo Marcetelli è così conosciuto?

L’aspetto più particolare di questo borgo è il numero di abitanti, infatti nel 2017 ne erano stati censiti appena 85, rendendolo il borgo più piccolo del Lazio e uno tra i meno popolati d’Italia.

A causa della sua costruzione e della sua piccola dimensione infatti, molte famiglie hanno deciso di trasferirsi nelle grandi città o nei paesi in cui i servizi erano più facilmente raggiungibili, regalando a Marcetelli questa particolare e anche curiosa fama.