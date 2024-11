Riviera Cristallina, il progetto di rilancio della costiera ionica calabra

La Riviera Cristallina, nome che descrive un progetto di rilancio della costiera ionica calabra, brand di successo nato nel 2018 con il supporto di fondi privati, continua la sua ascesa, affermandosi come una delle iniziative più intelligenti e ambiziose nel panorama turistico.

Un progetto appezzato nel mondo

Il progetto, guidato da Filippo Strano, Console Onorario d’Italia a Cancun, sta suscitando interesse non solo in Italia, ma nel mondo, vantando anche un gemellaggio con la riviera Maya dello Stato di Quintana Roo. Un ponte fra due regioni straordinarie per promuovere il territorio con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

Una menzione speciale la merita inoltre il Triathlon, gara che unisce il nuoto, la bicicletta e la corsa. Un evento sportivo internazionale che si terrà il 3 e il 4 maggio del 2025 in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon con un percorso tra Bovalino, Benestare, Careri, Siderno, Locri, Gerace, Portigliola, Sant’Ilario e Ardore, valorizzando paesaggi costieri e montani di rara bellezza. Gli organizzatori stanno promuovendo attivamente l’evento anche all’estero negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Messico e in Europa, nel Regno Unito, Spagna, Francia, Svezia, Norvegia e Germania

Grazie al Triathlon, la Riviera Cristallina riuscirà a coinvolgere atleti di alto profilo, provenienti da tutto il mondo, evidenziando l’unicità della costa ionica calabra, un diamante italiano:

Il Console Onorario d’Italia a Cancun, Filippo Strano

‘’Il nostro territorio non destava l’interesse della politica, degli investitori e degli imprenditori, passava inosservato poiché non esprimeva un interesse economico – ci spiega il Console -. Dal punto di vista alberghiero esistevano già delle strutture pronte ad accogliere un turismo internazionale, ma per preparare e far crescere altri hotel meno pronti, abbiamo organizzato corsi di formazione con una trentina di aziende per prepararli alla migliore accoglienza possibile. La Riviera Cristallina sta crescendo rapidamente, e per continuare a espandersi ha bisogno del supporto attivo di tutti e soprattutto di associazioni e istituzioni locali’’.

Un turismo autentico, orientato alla comunità locale che possa valorizzare luoghi come Gerace, uno dei borghi più belli d’ Italia, la Villa Romana di Casignana, gli scavi di Locri Epizefiri, le spiagge incontaminate e i boschi lussureggianti può ancora crescere molto.

Il progetto Riviera Cristallina è costruito sulla visione di un flusso costante di visitatori che ponga l’accento sulle tradizioni e sulle risorse locali, coinvolgendo ristoranti, strutture ricettive, associazioni e istituzioni locali, suggerendo tour enogastronomici. Queste attività puntano a valorizzare l’identità della Riviera Cristallina, offrendo ai turisti un’immersione senza precedenti.

L’espansione del progetto e le prospettive internazionali sono molte e tutte ancora in fase di sviluppo. A gennaio, Filippo Strano sarà a Las Vegas per ultimare i dettagli per la partecipazione all’IMEX, la fiera più prestigiosa al mondo per il turismo d’affari, dove rappresenterà per la prima volta la Riviera Cristallina e la Calabria con uno stand dedicato. Sarà un’occasione storica per promuovere la regione da un’ ampia prospettiva e fare ascoltare i battiti del cuore pulsante di una Calabria tutta da scoprire. . Filippo Strano invita tutti coloro che vogliono partecipare a questo progetto ad unirsi.