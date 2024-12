PANDOROMISÙ, questa è la vera novità di Natale | Dici addio ai soliti dolci: prepara questa delizia in 7 minuti, de leccarsi i baffi

Sei goloso e il Natale è il tuo momento dell’anno preferito? Benissimo, vieni a scoprire il dolce novità del momento

I dolci rappresentano un patrimonio della cultura gastronomica italiana, una tradizione che affonda le sue radici in secoli di storia. Le pasticcerie storiche, come quelle di Napoli, Palermo o Venezia, sono custodi di antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Nel corso del tempo, la tradizione dolciaria si è evoluta, incontrando tecniche moderne e nuovi gusti, ma conservando sempre un legame profondo con il territorio.

Ogni regione d’Italia vanta dolci tipici che riflettono le sue peculiarità culturali e culinarie. In Sicilia troviamo i cannoli e la cassata, simboli dell’isola, ricchi di ricotta e canditi. La Campania è celebre per la pastiera e il babà, mentre in Toscana il panforte e i cantucci con il vin santo sono imprescindibili nelle feste.

Il nord Italia, invece, offre specialità come la sbrisolona mantovana e lo strudel altoatesino. Questi dolci, che variano per ingredienti e preparazioni, raccontano le storie e le tradizioni delle comunità che li hanno creati.

La tradizione dolciaria italiana

Con l’arrivo delle festività natalizie, il panorama dolciario si arricchisce ulteriormente. Il periodo di Natale è sinonimo di grandi classici come il panettone, nato a Milano, e il pandoro, originario di Verona, dolci che ormai fanno parte della tradizione di tutta la penisola.

Ogni anno, le pasticcerie e le famiglie si sfidano per realizzare le versioni più creative di queste prelibatezze, includendo farciture di creme, cioccolato o frutta candita. Oltre a questi simboli del Natale, non mancano i dolci regionali: dalle cartellate pugliesi alla gubana friulana, ognuno con le sue particolarità.

Recentemente, una ricetta particolare ha conquistato i social, unendo due icone della pasticceria italiana, creando un dessert che unisce tradizione e innovazione, perfetto per stupire i propri ospiti durante il pranzo di Natale.

Una ricetta davvero gustosa

Il dolce in questione unisce il pandoro e il tiramisù. Sul profilo instagram di gabriterzi è stata condivisa la ricetta del pandoromisù, un dolce che mescola la morbidezza del pandoro alla cremosità del tiramisù, creando un dessert perfetto per le feste natalizie. Gli ingredienti principali sono: 1 pandoro, 3 uova, 100 g di zucchero, 500 g di mascarpone, 250 g di panna, 2 fogli di gelatina, caffè, cacao amaro per decorare.

Il procedimento è semplice, si parte dal preparare la crema: monta i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il mascarpone e la panna montata. Mescola delicatamente per non smontare il composto. Sciogli i fogli di gelatina precedentemente ammollati in acqua fredda con un goccio di panna calda e uniscili al composto. Monta gli albumi a neve ferma e incorporali delicatamente alla crema. Si passa poi al pandoro: taglia due fette alte circa 1 cm. Ritaglia dei triangolini per riempire eventuali buchi durante l’assemblaggio. Bagna il primo strato di pandoro con il caffè. Spalma uno strato generoso di crema sulla base di pandoro. Aggiungi un secondo strato di pandoro, bagna ancora con il caffè e ricopri con altra crema. Metti il dolce in frigorifero per almeno 3-4 ore per far compattare i sapori.