Roma professa il nuovo amore per gli STATES | Solo in questo posto trovi i veri Lobster Roll: sushi e pizza nel dimenticatoio

A Roma è possibile chiudere gli occhi e gustare dei piatti che ricordano le tipiche spiagge californiane. Ecco dove devi assolutamente recarti.

Roma ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista, anche se in tanti prediligono la cucina perché è considerata una delle migliori in assoluto. Tra i piatti più richiesti ci sono senza dubbio la carbonara e la cacio e pepe.

Tutti i ristoranti offrono dei menù con dei piatti davvero invitanti. Tuttavia nella Capitale italiana è possibile trovare di tutto e di più, la scelta dipende da gusti prettamente personali. Ed ecco che con una semplice ricerca sul web è possibile trovare un qualcosa di originale e unico.

Il merito è senza dubbio di coloro che condividono le proprie esperienze culinarie sui social. In questo modo i follower hanno la possibilità di documentarsi e decidere se vale la pena ascoltare il suggerimento.

Non fa eccezione un video pubblicato nella pagina Instagram @girova.go qualche giorno fa e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto. Del resto l’influencer ha voluto mostrare dei piatti davvero gustosi che ha ordinato in un noto ristorante che si trova nella capitale italiana.

Nel cuore della città puoi gustare i Lobster Roll

“Nel menù troverai 5 roll diversi, tutti i sofficissimi e buonissimi. Non ti resta che scegliere la tua base preferita: Connecticut (condito con burro al limone) e Maine (condito con maionese al limone). Oltre ai roll (che puoi avere con astice, gamberi, granchio o in versione veggie), abbiamo assaggiato anche il toast con astice e gli snacks”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del post, ma non è finita qui.

“Non dimenticarti dei dolci e dei milkshake: quella al burro d’arachidi è il migliore che abbiamo mai provato! Roll: 10 euro/22 euro. Menù: 13 euro/25 euro, snacks 4 euro/7 euro, dessert 3 euro e milkshakes 5,50 euro”. Ma dove è possibile mangiare tutte queste prelibatezze a prezzi stracciati? La risposta è immediata.

“Direttamente dalla East Cost Americana Us”

“Ci troviamo da @georgelobster, il primo locale nella capitale che porta famosi in Lobster roll direttamente dalla East Cost Americana Us”. Il ristorante americano si trova a Via Leone IV, 30, 00192 Roma ed è aperto dalle 11:30 fino alle 23: 00.

Ha aperto a ottobre 2024, a due passi dal Vaticano. I banconi rossi, i richiami alle spiagge californiane e i panini in stile East Cost con astice, granchio e gambero sono le caratteristiche più apprezzate in assoluto dai clienti. L’ambiente vivace e coloratissimo dove prevalgono il blu e il rosso. Non mancano surf e longboard appesi alle pareti.