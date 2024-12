Eurospin sposa l’ECCELLENZA | Arriva direttamente dall’Emilia ed è il prodotto dell’anno a soli 2€: le scorte sono limitate

Se ti rechi in un supermercato Eurospin puoi acquistare questo prodotto alimentare che proviene direttamente dall’Emilia Romagna. Ecco di cosa si tratta.

Ormai manca poco al Natale e coloro che si dilettano ai fornelli stanno già pensando i piatti da proporre agli invitati alla propria tavola. C’è chi rispetta la tradizione e propone le prelibatezze locali e poi ci sono quelli che vanno alla ricerca di ricette originali e fantasiose.

Ed ecco che i supermercati iniziano a essere frequentati più del solito perché si cerca il prodotto alimentare conveniente che possa garantire la buona qualità e il prezzo accessibile per le proprie tasche. Per questo motivo molti supermercati stanno proponendo delle offerte davvero strepitose e l’Eurospin non è da meno.

I supermercati dell’Eurospin collocano al centro dell’attenzione le esigenze di tutti i clienti, senza escludere nessuno. Si tratta di un’azienda italiana nella grande distribuzione organizzata di generi alimentari e di largo consumo e opera soprattutto nel settore del discount.

Nasce in Italia, ma con il passare del tempo i punti vendita sono stati aperti anche in Slovenia, Croazia e Malta. Ciò dimostra che riscuote costantemente un grande successo e continua ad averlo perché non smette mai di stupire.

Eurospin: un’eccellenza a un prezzo imperdibile!

In vista del Natale l’Eurospin ha deciso di proporre delle occasioni davvero imperdibili, soprattutto per coloro che vanno alla ricerca di specifici prodotti alimentari.

A tal proposito sul profilo Instagram @eurospin_italia_official pare che ci sia una novità che proviene da Reggio Emilia e ha riscosso un grande successo. Dato che è disponibile in quantità limitata, sarebbe opportuno acquistarlo subito. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una vera delizia sulla tua tavola

“Una novità della famiglia Amo Essere: il Burro da Creme di latte Amo Essere Eccellente. Un’esperienza unica: preparato con ingredienti freschi e selezionati, si distingue per la sua consistenza morbida e il gusto delicato”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post.

Nell’immagine vediamo il barattolo con una fetta di pane condita con del salmone, delle spezie e un sottile strato del burro da Creme di latte di Parma e Reggio Emilia. Un pasto semplice, ma allo stesso tempo gustosissimo. Tuttavia ciò che lascia letteralmente a bocca aperta e il prezzo: 250 g costano 2,99 euro! Adatto per ogni tipo di piatto, sicuramente si farà un figurone a tavola con gli invitati. Ottima idea per gli antipasti da preparare durante i giorni dediti al Natale.