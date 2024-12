Tonnarelli cacio e pepe, a Roma tutti vanno matti per la VERA ricetta | Finalmente non è più segreta, prendi nota e preparala domenica

I tonnarelli sono una delle ricette più ambite di tutto il mondo e finalmente adesso è stato svelata la ricetta segreta.

La pasta cacio e pepe è un’icona della cucina romana, un piatto che dimostra come tre ingredienti possano creare sapori elaborati. Pecorino romano, pepe nero e pasta: tutto qui. Ma non lasciarti ingannare dalla semplicità, perché raggiungere l’equilibrio perfetto è un’arte.

Il segreto? Una cremina liscia che avvolge la pasta senza grumi, ottenuta dalla magia tra il calore e l’amido rilasciato dalla pasta. La cacio e pepe è il comfort food per eccellenza: pochi gesti, tanto gusto e un’esplosione di sapore. Tuttavia, non tutti sanno come gestire questi sapori.

In molti potrebbero pensare che sia inesatto, ma la cucina è creatività unita alla chimica. I sapori differiscono in base a come cuoci gli ingredienti, quindi anche cambiare una piccola cosa nel procedimento potrebbe portare alla rovina dei tuoi piatti solo in apparenza semplici. Procediamo con ordine.

I capisaldi della cucina romana

Cacio e pepe, carbonara, amatriciana: i capisaldi della cucina romana sono famosi in tutto il mondo. Tuttavia, l’autenticità spesso si perde nei meandri di Internet. Su TikTok e YouTube abbondano video di ricette “creative”, che talvolta aggiungono ingredienti improbabili.

Pomodori nella carbonara? Panna nella cacio e pepe? Gli chef romani rabbrividiscono! Difendere le ricette tradizionali è una missione per ogni romano DOC, che guarda con un mix di curiosità e orrore le reinterpretazioni globali. Ma a volte, che importa?

La ricetta originale dei tonnarelli cacio e pepe

Gli ingredienti che servono per preparare i tonnarelli ce li fornisce Scattidigusto.it. Innanzitutto servono 100 g di semola di grano duro rimacinato, 200 g di farina 00 di grano tenero, 210 g di tuorli d’uovo, sale, 440 g di pecorino crosta nera DOP grattugiato, pepe nero in grani. Per fare la pasta fresca, bisogna usare una planetaria con il gancio e pian piano vi si aggiungono le farine e i tuorli.

Da lì si ottiene un impasto che va fatto riposare in frigo per un’ora. Poi basta stenderlo fino a ottenere una sfoglia di pochissimi millimetri, 2 o 3 basteranno. Dopodiché, basta tagliare l’impasto in striscioline di circa 2 mm per creare i tonnarelli. Non finisce qui, perché c’è da preparare il condimento. Perciò, si tosta il pepe nero in padella, si aggiunge acqua di cottura e si manteca la pasta col pecorino fuori dal fuoco, creando una crema irresistibile. Infine, ricordarsi di aggiungere la pasta al condimento in pentola per terminare la cottura.