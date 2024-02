La Pettegola Limited Edition 2024 porta la firma di Emiliano Ponzi

Il passaparola, il pettegolezzo leggero ed il telefono senza filo sono al centro della grafica che avvolge la bottiglia de La Pettegola Limited Edition 2024, disegnata dal pluripremiato artista Emiliano Ponzi.

Emiliano Ponzi, foto di Piero Gemelli

Banfi, vino e design

Per il settimo anno consecutivo, Banfi prosegue la sua avventura nel mondo del design con il progetto della Limited Edition del Vermentino La Pettegola e, per questa edizione, ha coinvolto Emiliano Ponzi. Illustratore, visual artist e autore, classe 1978, Ponzi nasce a Reggio Emilia. Di base a New York, lavora per l’editoria, la pubblicità e la moda. Tra i suoi clienti: Apple, The New York Times, New Yorker, Le Monde, Moma NY, Louis Vuitton, Martini, Pirelli, La Repubblica, Airbnb, Bulgari.

Numerosi sono i premi vinti nella sua carriera: medaglie d’oro e argento alla Society of Illustrators di New York, Il Cubo d’Oro all’ADC New York, IDA design Award, MGIP Award.

Ha scritto e illustrato quattro libri e ha esposto in numerose mostre personali e collettive.

La Pettegola, una confidenza sussurrata

Ponzi ha immaginato La Pettegola come una voce, una confidenza sussurrata da un orecchio all’altro, all’infinito. Il tutto si svolge sotto lo sguardo curioso e un po’ beffardo della vera pettegola, l’uccellino che dà il nome al Vermentino di Banfi, che quest’anno appare in tre posizioni diverse all’interno dell’illustrazione: tre edizioni limitate in una. È una conversazione che si tinge di magenta, i cui dettagli sfumano proprio come le parole bisbigliate tra un soggetto e l’altro.

La Pettegola, prodotto per la prima volta nel 2012, a partire dal 2018 vanta un’edizione limitata (solo ventimila bottiglie per la 2024) firmata, ogni anno, da artisti e designer di fama internazionale. La prima, nel 2018, è stata disegnata da Alessandro Baronciani, nel 2019 è stata la volta di Ale Giorgini, a cui sono seguiti Riccardo Guasco nel 2020, Elena Salmistraro nel 2021, i Van Orton per l’edizione 2022 e Noma Bar per la 2023.

Grazie alla Realtà Aumentata l’etichetta prende vita. “Il primo soggetto riceve il pettegolezzo e lo riferisce al secondo, in un loop infinito”, dice Ponzi, e continua “Mi piace pensare che ogni persona ritratta nel mio artwork venga a conoscenza non tanto di un gossip, quanto di una confidenza intima sussurrata all’orecchio, magari dopo un paio di bicchieri di Vermentino. Ed è proprio la pettegola, quella vera, a cinguettarla per prima”.

Per vedere l’etichetta animata basta scaricare la app Banfi Experience (Apple Store – Play Store) e inquadrare la bottiglia.