Green, gli affermazionisti iniziano a convertirsi al climato-realismo?

Forse, finalmente, perfino i talebani del green iniziano a rendersi conto dell’inconsistenza e dell’ascientificità delle loro istanze. Lo fanno, per la verità, quasi inconsapevolmente, ma è pur sempre un punto di partenza. Soprattutto perché la mini-svolta ha selezionato i suoi protagonisti – indipendentemente gli uni dagli altri – proprio in mezzo al gotha dell’affermazionismo ambientalista.

Insegna “È il clima” a Grants Pass, in Oregon (© Joseph Novak via Wikimedia Commons)

La mini-svolta dei fanatici del green

In principio fu nientemeno che la cassandra svedese Greta Thunberg. La quale, intervistata dalla televisione tedesca ARD, ha ammesso di credere che «sia una pessima idea puntare sul carbone quando l’energia nucleare è già presente». Aggiungendo, ricorda il Corsera, come «sia un errore chiudere le centrali nucleari già in funzione per concentrarsi sul carbone». Non sarà un endorsement in favore del tanto bistrattato atomo, ma almeno è un’inversione di tendenza rispetto al suo atavico rifiuto pregiudiziale.

Are the #nuclear power plants the better choice for the time being now? @GretaThunberg: „If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal.“



Watch the full interview on Wednesday evening on #maischberger! ARD/@DasErste pic.twitter.com/0ds39dNVqo — Maischberger (@maischberger) October 11, 2022

Più di recente, è arrivata la tripletta WWF-Legambiente-Pd. Col ramo nostrano dell’organizzazione svizzera che ha lamentato come il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici sia «scomparso dai radar del dibattito pubblico». Laddove l’associazione italiana ha sollecitato «un decreto sicurezza per mettere al sicuro interi territori e l’approvazione del piano nazionale di adattamento al clima». Infine, il segretario dem Elly Schlein, come riporta l’ANSA, ha criticato l’esecutivo del Premier Giorgia Meloni perché «non investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto».

Elly Schlein (immagine dalla sua pagina Facebook)

Insomma, i guru dell’eco-catastrofismo, che da sempre sostengono la necessità di mitigare il climate change, improvvisamente invocano interventi per adattarvisi. Come se avessero capito che governare il clima, il sistema più complesso presente sul pianeta Terra, a voler essere clementi è un’ingenua utopia. Se questo è il caso, potius sero quam numquam.

Clima e atmosfera (immagine da Pixabay)

Last but not least, ecco il servizio con cui Report ha “demolito” l’auto elettrica svelandone il «prezzo nascosto». Deforestazione, centrali a carbone, interi villaggi sgomberati con la forza, scarti chimici nelle acque, operai bruciati vivi, fauna e flora devastate, incidenti mortali. E perfino lo sfruttamento di schiavi bambini, come aveva già denunciato France 24 in un reportage relativo alla Repubblica Democratica del Congo.

Deforestazione, centrali a carbone, interi villaggi sgomberati, scarti chimici nelle acque, operai bruciati vivi, schiavi bambini, fauna e flora devastate, incidenti mortali. Sono il prezzo nascosto dell’auto elettrica.

Rivedi qui l’inchiesta di #Report📷https://t.co/Wev3tn7qFu — Report (@reportrai3) November 20, 2023

Conversione sulla via di Bruxelles?

Naturalmente, a un’eventuale, effettiva presa di coscienza dovrebbero poi seguire delle azioni concrete. Tipo lo smantellamento di tutte le inutili e costosissime politiche verdi comunitarie che vanno sotto il nome collettivo di European Green Deal.

European Green Deal (© Italy.representation.ec.europa.eu)

Solo allora si potrà eventualmente affermare che i fanatici della transizione ecologica a tutti i costi abbiano effettivamente aperto gli occhi. Convertendosi magari al climato-realismo, a imitazione di San Paolo, sulla via di Bruxelles.

Giorgia Meloni (© Governo.it) Centrale nucleare a Belleville-sur-Loire, in Francia (© François Goglins via Wikimedia Commons) Logo del WWF (immagine dalla pagina Facebook del WWF) Logo di Legambiente (immagine dalla pagina Facebook di Legambiente) Auto elettriche (© Andrew Woodvine via Wikimedia Commons) Europa (al) verde (© Europeanfiles.eu) Caravaggio – Conversione di San Paolo (Roma, Santa Maria del Popolo, 1600-01). © Masur via Wikimedia Commons