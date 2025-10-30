“Volevo solo una carbonara”, mangiare un piatto in centro a Roma: poi mostra lo scontrino su internet | Sono senza parole

In un noto ristorante italiano è accaduto un evento inimmaginabile. Il diretto interessato ha pubblicato tutto sui social: carbonara gate.

Quando ti rechi a Roma vuoi principalmente andare alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico-culturale che attira tantissime persone provenienti da ogni angolo del mondo. Basta pensare che milioni sono coloro nell’arco di un anno che vedono con i propri occhi la maestosità del Colosseo.

Poi c’è tanto altro che vale la pena visitare e indubbiamente all’appello non può mancare la Basilica di San Pietro. Ci sono anche le opere d’arte custodite con tanta premura nei musei vaticani e poi ci sono i borghi più belli d’Italia per andare alla scoperta della natura.

Questo fa capire che c’è tanto da vedere dunque non bisogna fare altro che mettersi a tavolino e capire cosa può avere la priorità. Tuttavia è anche importante rispettare gli orari dei pasti ed ecco che qualcuno approfitta per sedersi alle tavole dei migliori ristoranti del posto.

È ben risaputo che la cucina romana sia una delle più apprezzate in assoluto e questo lo si può dedurre dal fatto che ci sono dei piatti più richiesti dai turisti. Uno di questi è senza dubbio la carbonara, uno dei primi più richiesti. Tuttavia qualcuno è rimasto a bocca aperta e ha condiviso la sua esperienza sul web.

Lo scontrino mostrato agli utenti social non lascia alcun dubbio

I più curiosi vogliono sapere qual è l’origine della pasta alla carbonara. La prima ricetta è stata resa nota grazie a un articolo di un giornale triestino del 1948. Altri sostengono addirittura che abbia avuto origine con la cucina napoletana (un trattato del 1881 di Francesco Palma spiega una ricetta dei “maccheroni con cacio e uova”).

Poi c’è anche l’ipotesi umbra per la compresenza tra uova frullate e grasso e magro di maiale nella pasta. A prescindere da tutto una cosa è certa: la carbonara piace a tutti! Sul sito amministrazioneagile.it è stata riportata la notizia da un uomo che ha deciso di raccontare su Facebook cosa gli è capitato in un ristorante romano.

Una buona carbonara da mangiare nel centro di Roma

In poche parole ha fatto una foto allo scontrino per mettere in risalto quanto il pranzo è venuto a costare. Erano in tutto quattro persone al tavolo e hanno consumato tre piatti di Carbonara, una trippa e ordinato una bottiglia d’acqua e una di coca-cola.

Hanno preso anche 2 caffè e alla fine hanno speso 45 euro, ovvero circa 11 euro a testa. Tutto questo per una sola portata. Hanno fatto i complimenti al pranzo, in quanto le porzioni erano giuste e si sono complimentati anche con i gestori. Alla fine i post ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi.