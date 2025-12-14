Lazio da film al Tardini: in nove contro undici arriva l’1-0 di Noslin, Parma beffato

Serata incredibile a Parma: Lazio finisce in nove per i rossi a Zaccagni e Basic, ma Noslin segna e Provedel salva l’1-0

Una vittoria che sembra scritta con l’inchiostro dell’imprevisto: la Lazio batte 1-0 il Parma al “Tardini” nella 15ª giornata di Serie A, chiudendo addirittura in nove uomini e trovando il gol all’82’ con Tijjani Noslin. Prima l’espulsione diretta di Zaccagni al 42’, poi quella di Basic al 78’ per un gesto di reazione: per molti, a quel punto, la partita era destinata a scivolare via. Invece no. La Lazio stringe i denti, colpisce al momento giusto e porta a casa tre punti che la spingono a 22 in classifica, mentre il Parma resta inchiodato a 14, con una serata che lascia rimpianti pesanti.

Lazio da film al Tardini, primo tempo vivo e Corvi che tiene in piedi il Parma

Non è stata una gara bloccata dall’inizio: anzi, i primi minuti offrono subito segnali chiari. Al 4’ Cancellieri chiama Corvi alla risposta, e il portiere del Parma c’è. Al 14’ Bernabé prova a far male, ma Provedel legge bene e para, rimettendo ordine. L’azione che fa saltare sulla sedia i laziali arriva al 16’: Castellanos è a un passo dal gol, ma Estevez lo anticipa quasi sulla linea, una chiusura che vale quanto una rete. La Lazio cresce, spinge, torna a bussare al 39’ con Basic, ancora respinto da Corvi. Poi il fulmine: al 42’ rosso diretto a Zaccagni per un intervento con gamba alta a centrocampo, decisione confermata dopo Var. La Lazio si ritrova in dieci e cambia tutto, di colpo.

Lazio da film al Tardini, ripresa: il Parma ha l’uomo in più ma non trova il varco

Il Parma, peraltro, deve già cambiare nell’intervallo: Delprato si ferma per infortunio e Cuesta inserisce Troilo. In avvio di secondo tempo i gialloblù provano a mettere pressione, anche perché l’occasione è evidente: superiorità numerica e spazio potenziale ai lati. La Lazio però sceglie una partita di applicazione: linee strette, raddoppi rapidi, pochi rischi in uscita. Non è calcio scintillante, ma è calcio che funziona quando serve. E ogni minuto che passa senza il gol del Parma diventa un tarlo.

Lazio da film al Tardini, altro rosso e l’episodio che ribalta tutto: Noslin decide

Al 78’ arriva l’episodio che sembra chiudere il discorso: Basic reagisce dopo un contatto e si prende il rosso, lasciando la Lazio in nove contro undici. Qui, normalmente, si entra in modalità “resistenza”. Invece la Lazio trova l’azione che non ti aspetti: all’82’ Noslin, entrato al 69’, attacca con coraggio, vince il duello con Valenti e con il mancino batte Corvi. È un gol che ha dentro una parola semplice: convinzione. E infatti lo stadio ammutolisce, perché la logica del numero non basta più.

Lazio da film al Tardini, Provedel eroe silenzioso e gestione finale da squadra vera

Dopo lo 0-1 il Parma prova l’assalto, com’è naturale, e alza ancora di più i giri. All’85’ Provedel salva il risultato con una grande parata, poi arriva anche il tentativo in rovesciata di Pellegrino che fa trattenere il fiato. La Lazio, nel finale, non si limita a spazzare: prova a far passare secondi preziosi, guadagna metri, spezza il ritmo, difende con mestiere. È qui che si misura il valore di una vittoria così: non solo nel gol, ma in come lo proteggi.

Lazio da film al Tardini, numeri e segnali: 1100ª vittoria e disciplina che torna tema centrale

Il successo di Parma è la 1100ª vittoria della Lazio in Serie A e arriva in un contesto rarissimo, con doppia inferiorità numerica. I dati raccontano anche altro: la Lazio è la squadra con più rossi nel campionato in corso (cinque) e non è la prima volta che chiude in nove in stagione. Un tema che Sarri dovrà continuare a gestire, perché certe serate non sempre finiscono bene. Il lato luminoso è Noslin: due gol in questa Serie A, gli stessi segnati nello scorso campionato, e una presenza che si fa decisiva anche entrando dalla panchina. Per il Parma, invece, resta il nodo dell’attacco: pochi gol complessivi fin qui e, al “Tardini”, seconda partita interna di fila senza segnare. Questa volta con l’aggravante dell’occasione mancata.

Lazio da film al Tardini, pagelle: Noslin imprendibile, Corvi resiste, Valenti paga caro

In chiave individuale, Noslin è l’uomo copertina (8): entra e spacca la partita da solo. Provedel merita un voto alto (7) perché l’intervento all’85’ vale punti. Corvi (6) tiene in piedi il Parma con due buone parate, ma deve arrendersi sull’unica giocata davvero pulita della ripresa. Valenti (5) perde il duello decisivo. Zaccagni (5) lascia i suoi in dieci con un fallo evitabile, mentre Basic (3) passa da protagonista del primo tempo a errore che complica tutto. E alla fine resta una fotografia chiara: il Parma aveva la partita in mano, la Lazio si è presa il risultato con testa e un colpo di Noslin.