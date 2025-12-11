Post Celtic-Roma: aggressività e finalmente Ferguson

La sesta partita del girone di Europa League restituisce alla Roma delle sicurezze. La larga vittoria sul Celtic, che arriva un mese dopo quella, sempre a Glasgow, sponda Rangers, può ridare slancio in un momento complicato.

Approccio e gestione da grande squadra

Una prestazione di grande qualità, anche se al cospetto di una squadra in difficoltà. La Roma, a prescindere dall’avversario, ha fatto uno dei primi tempi migliori dell’anno. Dopo essere passata in vantaggio su calcio piazzato, nei primi 45 minuti dominio fisico e anche gol di ottima fattura che all’intervallo si trasforma in un solido 3-0. Nel secondo tempo ritmo più lento e gestione del pallone, anche se non sempre impeccabile. La squadra di Gasperini ha regolato il ritmo della partita a piacimento per quasi tutti i 90 minuti, tornando a una brillantezza che mancava da qualche settimana.

Ferguson, Bailey e Angelino: ritorni importanti

La copertina è senza dubbio sua. In una partita anche dal punto di vista climatico nelle sue corde, Evan Ferguson trova la prima serata di gloria in maglia giallorossa con una doppietta autorevole. Se il primo gol è frutto di una costruzione perfetta e di un movimento ad attaccare la porta azzeccato, il secondo è da centravanti di razza: controllo e tiro a incrociare col destro in un brevissimo lasso di tempo per una serata che può essere quella della svolta in un momento in cui le voci lo davano lontano da Roma già a partire da gennaio. In una partita dal momentum molto positivo si colloca anche l’ingresso di Bailey in campo, il prossimo giocatore deputato a sbloccarsi. Il giamaicano in un contesto tattico favorevole va vicino al gol due volte (un gol annullato) e sarà una risorsa importante da sfruttare d’ora in poi. Nota positiva anche il rientro di Angelino, il più lungodegente della squadra 74 giorni dopo l’ultima volta in campo.