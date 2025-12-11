Pare il Trentino in pieno inverno, invece sei a due passi da Roma | Altro che sci e basta: qui puoi fare anche escursioni e vedere panorami mozzafiato

Un percorso nella neve che sembra lontanissimo, ma è molto più vicino di quanto immagini

A soli 90 minuti dalla Capitale, il Monte Terminillo si conferma la meta invernale ideale per chi vuole vivere la neve senza essere esperto di sci. Ciaspolate accessibili a tutti, paesaggi immensi e finali riscaldati da vin brulé rendono questo angolo dell’Appennino una delle esperienze più suggestive della stagione. Un luogo dove la natura abbraccia i visitatori con panorami che spaziano dal Gran Sasso ai Monti Reatini, trasformando una semplice passeggiata in una giornata indimenticabile.

Conosciuto come la “montagna di Roma”, il Terminillo è da sempre un punto di riferimento per escursionisti, famiglie e appassionati di sport invernali. La stagione 2025 offre un ventaglio di attività adatte a ogni livello: dallo sci alpino alle passeggiate nel bosco, dai percorsi guidati alle esperienze panoramiche che conducono ai rifugi più amati della zona. Una destinazione che unisce natura, accessibilità e un’atmosfera genuina, ideale per evadere dalla città senza allontanarsi troppo.

Attività sulla neve: il comprensorio, le piste e le ciaspolate per tutti

Il comprensorio sciistico del Terminillo aprirà ufficialmente il 13 dicembre 2025, offrendo circa 9,4 km di piste servite da quattro impianti di risalita, compatibilmente con le condizioni di neve. Le discese, distribuite tra livelli facili (2 km), medi (6 km) e difficili (1,4 km), raggiungono altitudini tra 1.506 e 1.868 metri, creando un ambiente perfetto sia per chi vuole migliorare la tecnica sia per chi muove i primi passi sugli sci.

La Scuola Italiana Sci Terminillo propone lezioni individuali o di gruppo per adulti e bambini, con istruttori specializzati in percorsi dedicati ai principianti. Ma l’attività che ogni anno conquista il maggior numero di partecipanti resta la ciaspolata: escursioni con racchette da neve adatte a tutti, dalle famiglie alle persone alla prima esperienza. Sono disponibili itinerari guidati diurne di circa 3-4 ore, ma anche percorsi più suggestivi abbinati a cene, tramonti o osservazioni panoramiche tra boschi innevati.

Non mancano gli anelli di sci di fondo per gli appassionati della disciplina nordica, mentre alcune strutture propongono anche escursioni su neve in quad o con e-bike appositamente attrezzate, in base alle condizioni meteo e all’offerta del territorio.

Come arrivare al Terminillo e cosa aspettarsi lungo il percorso

Raggiungere il Monte Terminillo da Roma è semplice e relativamente rapido. La distanza è di circa 100-110 km, percorribile in auto in circa 1 ora e 45 minuti, traffico permettendo. L’auto è la soluzione più diretta, ma il Terminillo è accessibile anche con i mezzi pubblici tramite un cambio a Rieti.

Da Roma Tiburtina partono i bus COTRAL diretti a Rieti, con un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti. Una volta arrivati, è possibile prendere la linea urbana 513 dell’ASM, che collega Rieti a Terminillo (Pian de’ Valli). Le corse, tuttavia, sono limitate e meno frequenti nei giorni festivi, motivo per cui è consigliabile programmare in anticipo il tragitto.

L’arrivo al Terminillo ricompensa immediatamente lo sforzo del viaggio. I percorsi conducono a rifugi come Rinaldi, Sebastiani e La Fossa, punti panoramici privilegiati dove concedersi una pausa tra neve, silenzio e natura. Molti itinerari regalano viste a 360 gradi sul Gran Sasso e sui Monti della Laga, con l’immancabile conclusione tra profumi di legna, bevande calde e buon cibo di montagna.

Il Terminillo, ancora una volta, dimostra di essere molto più di una meta sciistica: è un luogo che unisce accessibilità, bellezza e un’autenticità rara, perfetto per chi desidera una giornata d’inverno intensa, rilassante e vicina alla Capitale.