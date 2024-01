Trovo sempre le farfalline nella dispensa ma mia nonna ha un trucco infallibile: basta una foglia

Stop alle farfalline in dispensa con il metodo top della nostre nonna. Basta una foglia.

Quando parliamo di cibo dobbiamo metterci in testa che è fondamentale per la nostra salute imparare a conservarlo come si deve oltre che a puntare sulla sua qualità. Detto ciò visto che lo conserviamo in cucina dobbiamo mantenere costantemente pulita e igienizzata questa stanza, oltre che tutta la sua mobilia.

Di certo dobbiamo porre maggiore attenzione al frigorifero così come alla nostra dispensa. Può capitare all’interno di essa di trovare insetti, come le odiatissime formiche, e le classiche farfalline. Ovviamente quando ciò accade dobbiamo metterci immediatamente sulla difensiva e prepararci a buttare nel cestino parecchi alimenti.

Difatti se li hanno attaccati non potremo fare altrimenti. Dunque se notiamo nelle loro confezioni dei buchini dobbiamo necessariamente sbarazzarcene. Capite dunque bene che sia assolutamente fondamentale tenere ben chiuse le già nominate confezioni e, una volta aperte, riporre il contenuto del prodotto in barattolo chiusi ermeticamente.

Farfalline nella dispensa, come dire loro ciao ciao con un rimedio della nonna

Altro aspetto fondamentale da tenere a mente è che non possiamo lasciare in giro briciole o residui di cibo perché tutto ciò diventa in men che non si dica fonte di grande attrazione per gli insetti. E se poi ci sono pure polvere e sporco ecco che arrivano maestosi pure gli acari che non sono di certo il massimo per il nostro organismo.

Detto ciò, una volta al mese almeno, svuotate la vostra dispensa, appoggiate i prodotti sul tavolo della cucina e fate il famoso controllo. Successivamente passateci con grandissima cura l’aspirapolvere in ogni angolo e anfratto anche se non vi pare che la zona sia particolarmente polverosa. E poi dopo un secondo passaggio di pulizia puntate su una foglia.

Basta solo una foglia

Andiamo tuttavia con ordine. In primis passate uno straccio imbevuto di acqua calda, aceto e olio essenziale di menta. In questa maniera non solo donerete un piacevole profumo al vostro mobile ma pure allontanerete subito le farfalline. A questo punto asciugate tutto con cura con un panno ben asciutto e arieggiate.

E ora ecco il tocco finale. Consiste nel mettere qualche foglia di alloro nei vari lati della dispensa e se lo volete anche all’interno dei barattoli che contengono il nostro cibo. No, tranquilli, il sapore non ne rimarrà in alcuna maniera alterato. Insomma, basta davvero poco per risolvere la faccenda in maniera efficace. Le nostre nonne la sapevano davvero lunga!