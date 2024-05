Questo borgo è un presepe perenne, lo trovi anche nell’Eneide: è un gioiello tra i monti da vedere almeno una volta

Storia e origini di uno dei borghi più caratteristici d’Italia

Il pittoresco borgo di Casperia, sito in provincia di Rieti in Lazio e posizionato su un colle che si affaccia sulla Valle del Tevere e sui Monti Sabini, si distingue come uno dei borghi antichi più affascinanti d’Italia. La sua struttura a forma di bulbo di cipolla, caratterizzata da una serie di viuzze e stradine concentriche che si snodano verso la zona più elevata del borgo, dona al paesino l’aspetto di un autentico presepe.

Le antiche mura del XIII secolo che circondano il centro storico, unitamente all’architettura medioevale delle case e delle scale in pietra, degli archi e dei camminamenti, contribuiscono a preservare il borgo dall’usura del tempo. Accessibile solamente a piedi, Casperia offre in cambio un centro storico intatto e un’atmosfera di quiete e serenità che permea vicoli e le case addobbate con fiori.

Esso si configura come un borgo storico, la cui menzione risale persino al VII libro dell’Eneide di Virgilio. Le sue origini risalirebbero addirittura al V-IV secolo a.C., mentre il borgo attuale sorse nel X secolo d.C. con il nome di Aspra. L’origine di questo nome, che è stato mantenuto fino al 1947, è probabilmente legata alle asperità del territorio o al nome del colle su cui sorge, ovvero il Monte Aspra. Fonti storiche menzionano anche la presenza nella zona della famiglia Asproni, ormai estinta.

I luoghi di Casperia da non perdere

Per esplorare il borgo di Casperia, si può attraversare una delle due antiche porte, Porta Reatina e Porta Santa Maria, che sono gli unici varchi nella cinta muraria cittadina. Una volta in cima ci si può godere una vista sulla valle attraversata dal Tevere e si può visitare la chiesa barocca di San Giovanni Battista, dominata dall’antica torre campanaria.

Da non perdere sono anche le zone circostanti, con i loro uliveti che si estendono all’orizzonte e le principali vette dei monti Sabini, come il Monte Macchia gelata e il Monte Alto, che superano i 1200 metri di altezza. Casperia custodisce anche la fonte perenne più importante di tutta la catena montuosa, Fonte Cognolo.

Cosa mangiare e dove alloggiare

Tra le ricette tipiche della tradizione ci sono gli Amaretti casperiani, dolci simili alla meringa a base di uova e nocciole tostate. Celebrata con una sagra nel mese di agosto è poi la produzione locale degli Stringozzi, una pasta lunga e rettangolare. E naturalmente, non può mancare la produzione di olio extra vergine di oliva della Sabina. Numerosi sono i ristoranti tipici dove gustare queste prelibatezze.

Nel borgo di Casperia sono disponibili diverse opzioni di alloggio. Per vivere l’atmosfera dell’epoca medievale è possibile soggiornare a Palazzo Forani, nel cuore del centro storico, dove è stata allestita una casa vacanze.