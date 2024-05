È l’affaccio più bello sul Tirreno, questo borgo a due passi da Roma è la casa dei VIP | Altro che Hollywood

Il suggestivo paesino alle porte di Roma: tra storia e origini

Sabaudia è un gioiello nel cuore del Lazio che incanta con la sua posizione idilliaca nel suggestivo Agro Pontino. Estendendosi su una superficie di ben 145,17 chilometri quadrati, questa città vanta un territorio unico che mescola il fascino del litorale tirrenico con la bellezza naturale dei suoi laghi e delle sue foreste. Sabaudia è situata a un’altitudine media di 17 metri sul livello del mare.

L’architettura di Sabaudia riflette l’eleganza del cosiddetto razionalismo italiano, un movimento che ha plasmato la città durante gli anni Trenta del Novecento. Fondato il 5 agosto 1933, il nome di Sabaudia omaggia la famiglia reale dei Savoia e la sua inaugurazione avvenne il 15 aprile dell’anno successivo.

Nonostante la giovane età, Sabaudia è una cittadina intrisa di storia e cultura, essendo stata peraltro una tappa fondamentale per artisti, intellettuali e giornalisti nel corso di tutto il ventesimo secolo. Ciò ha arricchito molto il patrimonio artistico e culturale del luogo.

I tratti distintivi di Sabaudia

Il suo clima mite si caratterizza per le temperature temperate durante gran parte dell’anno e ciò fa di essa una meta davvero attrattiva per il turismo. Oltre alle sue bellezze naturali, la città è rinomata per le sue attività agricole, con la coltivazione di ortaggi e l’allevamento delle bufale per la produzione di mozzarella. Queste attività costituiscono un importante pilastro dell’economia locale.

La cittadina è anche molto rinomata dal punto di vista sportivo, in quanto si distingue per la sua importante attività nel canottaggio e nella canoa, con numerosi successi a livello nazionale e internazionale. Le squadre locali di calcio e pallavolo aggiungono ulteriore vitalità al panorama sportivo della città.

Come raggiungere Sabaudia

Sabaudia è facilmente accessibile da Roma tramite diverse vie di comunicazione, tra cui la SS 148 Pontina e la SS 7 via Appia, rendendola una destinazione ambita per i residenti della capitale e per i turisti in cerca di un rifugio sereno ai confini della natura. La sua posizione strategica infatti la rende facilmente accessibile anche da chi decida di fare una tappa a Roma.

Con il suo mix unico di storia, natura e cultura, Sabaudia si conferma come una gemma nascosta nel cuore del Lazio, pronta ad incantare chiunque abbia il privilegio di visitarla. Vi sono molti hotel e bed and breakfast pronti ad accogliere i turisti che vogliano pernottare in questo incantevole borgo antico.