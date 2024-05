Spallanzani: parte la settimana della campagna di Prevenzione contro l’HIV

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” ha annunciato il programma della Settimana Europea del Test, che si terrà dal 20 al 27 maggio. Questo evento, volto a promuovere lo screening per l’HIV e altre Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), è realizzato in collaborazione con diverse associazioni impegnate nella lotta all’HIV: Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, ANLAIDS Lazio, Arcigay Roma, Gay Center, Plus Roma, INMP e Be Free.

Obiettivi della settimana europea del Test anti HIV

La Settimana Europea del Test mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dell’HIV e di altre IST. Attraverso questa iniziativa, lo Spallanzani e le associazioni partner intendono incentivare l’accesso ai test rapidi, anonimi e gratuiti, offrendo anche momenti di informazione e counseling per migliorare la consapevolezza e la salute sessuale.

Durante la settimana, saranno disponibili test rapidi per HIV, HCV e sifilide presso varie sedi, senza necessità di prenotazione. Ecco il calendario dettagliato delle attività:

Tutte le mattine (eccetto domenica 26 maggio) dalle 9:00 alle 13:00 presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, via Portuense 292.

Lunedì 20 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso Be Free, CAV Nilde Iotti, via di Grotta Perfetta 610.

Martedì 21 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso ANLAIDS, via Giovanni Giolitti 42, e dalle 14:30 alle 18:30 presso INMP, via delle Fratte di Trastevere 52.

Mercoledì 22 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso Roma Checkpoint, via Galvani 51F.

Giovedì 23 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso Circolo Mario Mieli, via Efeso 2A.

Venerdì 24 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso Checkpoint Plus Roma, via Isernia 4.

Lunedì 27 maggio dalle 15:00 alle 20:00 presso lo Spallanzani per la manifestazione conclusiva.

Un messaggio di solidarietà e prevenzione

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni sanitarie e associazioni della società civile, unendo le forze per combattere l’HIV e promuovere una cultura della prevenzione. Attraverso l’offerta di test rapidi, anonimi e gratuiti, e momenti di informazione e confronto, la Settimana Europea del Test mira a coinvolgere attivamente la comunità, migliorando la consapevolezza e l’accesso ai servizi di salute sessuale.

Unisciti a noi nella Settimana Europea del Test per dire insieme “no” all’HIV e “sì” alla prevenzione!